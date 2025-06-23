莊陳仲敖2A先發與林家正搭配 6局無失分奪勝投

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅美奧克蘭運動家隊2A投手莊陳仲敖今天先發與捕手林家正搭配，6局投出6K、無失分，率隊以3比0擊敗洛杉磯道奇隊，拿下個人本季第4勝，林家正打擊3打數沒有安打。

美國職棒小聯盟2A賽事運動家隊今天與道奇隊交手，運動家隊台灣投手莊陳仲敖擔任先發，首局讓對手3上3下，2局下雖被敲出1支安打，但沒讓對手延續攻勢。

莊陳仲敖3局下1人出局後被敲出安打、盜上二壘，再投出四壞保送，但接著製造雙殺、化解可能的失分危機，4到6局讓對手9上9下，完成投球任務。

莊陳仲敖總計用86球投6局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、1次四壞保送，沒有失分、拿下勝投，賽後防禦率4.66。

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林家正今天先發蹲捕、打9棒，2局上敲出三壘方向滾地球出局，5局上靠著觸身球保送上壘、盜二壘失敗出局，7局上、9局上都敲出二壘方向滾地球出局，總計3打數沒有安打，賽後打擊率1成29。

舊金山巨人隊3A投手鄧愷威今天在與洛杉磯天使隊比賽中繼登板，投3局被敲出2支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，球隊終場以1比11吞敗，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率5.79。（編輯：張銘坤）1140623