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台新金：新壽幣別錯配需長期調整 像吃中藥慢慢調

2025/6/23 11:56（6/23 12:06 更新）
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台新金23日舉行114年股東常會，圖為台新金董事長吳東亮（右）與總經理林維俊（左）。媒體關注新光人壽幣別錯配問題，林維俊會後受訪表示，新壽幣別錯配問題很難馬上扭轉，需長期調整體質，「就像吃中藥一樣慢慢調整」。中央社記者蘇思云攝 114年6月23日
台新金23日舉行114年股東常會，圖為台新金董事長吳東亮（右）與總經理林維俊（左）。媒體關注新光人壽幣別錯配問題，林維俊會後受訪表示，新壽幣別錯配問題很難馬上扭轉，需長期調整體質，「就像吃中藥一樣慢慢調整」。中央社記者蘇思云攝 114年6月23日
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（中央社記者蘇思云台北23日電）新光金今年前5月虧損新台幣312.17億元，外界關注合併後是否會影響盈餘，台新金總經理林維俊今天表示，匯率是今年蠻大影響因素，新光人壽是60多年公司，幣別錯配問題很難馬上扭轉，需長期調整體質，「就像吃中藥一樣慢慢調整」。

台新金今天舉行114年股東常會。媒體關注新光金今年虧損較多，合併後的台新新光金控明年股利發放是否可以維持跟今年相同水準。

林維俊會後接受媒體採訪時表示，新光金今年虧損，匯率是蠻大因素，另外是因合併案，新光金有提列員工安置計畫成本。

他說，新光金今年虧損較大，但體質還可以，新光人壽是60多年的公司，幣別錯配問題是數十年累積造成，並非一朝一夕馬上可以扭轉調整，台新金了解此問題，也打算要調整幣別錯配狀況，像台新人壽的經營就相當謹慎小心，也是壽險同業中幣別錯配最少的。

林維俊指出，避險成本從過去水準到現在差異很大，避險還是要看市場狀況而定，根本的解決之道是管理好資產負債表，至於幣別錯配問題，長期來說就是要調整好體質，就像吃中藥一樣慢慢調整。

至於媒體關注新光人壽匯損，林維俊表示，台灣壽險業都有新台幣負債、美元資產的幣別錯配問題，這是整個產業問題，也感謝金管會召開會議跟壽險公司討論，包括匯率計算資本適足率（RBC）適用半年平均價，也調整參數等。

林維俊指出，近期新光金也對新光人壽完成增資70億元，現在新壽也通過海外發行次順位債券250億元、分階段執行，第一階段也很順利，已有約4億美元（換算新台幣約118億元）增資，2項加總後，新壽近期有約200億元增資，合併後的台新新光金控手上也有不少現金，如果有需要，也會支持子公司。

展望下半年總體經濟與中東情勢升溫，林維俊指出，經濟環境瞬息萬變，匯率也在短短幾天大幅升值快10%，會謹慎因應外在環境。中東情勢充滿不確定性因素，攻打伊朗也是說打就打，此事為全球角力、牽涉地緣政治問題，將密切觀察。

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另外有媒體詢問，新光三越大股東三越伊勢丹已在5月釋股，外傳新光金創辦人吳東進派搶下主導權，由於新光三越也是新光金大股東，外界關注此案在合併案後，是否可能影響未來台新新光金的經營權。

林維俊僅回應，他的職責是負責經營好台新金控，至於上一層股東如何處理，僅表示尊重，沒有評論。（編輯：潘羿菁）1140623

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