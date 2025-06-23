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台新新光金7/24合併 主要子公司明年6月底完成整併

2025/6/23 11:11（6/23 11:41 更新）
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台新金控23日舉行股東常會，台新金董事長吳東亮（右3）表示，台新金跟新光金的合併基準日為7月24日，正式合併為「台新新光金控」，未來將在第4大金控基礎上持續提升營運規模，實現合併綜效，為股東創造更好報酬。（台新金提供）中央社記者蘇思云傳真 114年6月23日
台新金控23日舉行股東常會，台新金董事長吳東亮（右3）表示，台新金跟新光金的合併基準日為7月24日，正式合併為「台新新光金控」，未來將在第4大金控基礎上持續提升營運規模，實現合併綜效，為股東創造更好報酬。（台新金提供）中央社記者蘇思云傳真 114年6月23日
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（中央社記者蘇思云台北23日電）台新金董事長吳東亮今天表示，台新金新光金合併案，訂於7月24日為合併基準日，正式合併為「台新新光金控」，未來將在第4大金控基礎上持續提升營運規模；台新金總經理林維俊補充說明，估計主要子公司明年6月底前完成合併，待相關流程走完，預計可能8月發放現金股利。

台新金今天舉行114年股東常會，台新金董事長吳東亮指出，台新金新光金合併案，於去年10月9日雙方股東臨時會通過，今年1月9日取得公平會不禁止結合，金管會3月31日核准在案，考量法定程序後，目前訂7月24日為合併基準日，正式合併為「台新新光金控」，未來將在第4大金控基礎上持續提升營運規模，實現合併綜效，為股東創造更好報酬。

吳東亮指出，去年台新金全年獲利新台幣201億元，創下歷史次高，每股稅後盈餘（EPS）為1.39元，預計每股配發現金股利0.9元，給予合併後的全體股東。

林維俊指出，台新銀去年獲利185億元，年成長近25%，台新人壽去年稅後淨利12.4億元，台新證券獲利23.6億元，年成長53%，希望透過合併案擴大市占率，達成均衡的大獲利引擎，持續強化防詐，也透過數據數位AI應用，擴大新興金融領域的市占率。

現場股東關注2家金控合併後是否有盈餘，有無預估EPS等。林維俊指出，目前台新金正在發行新股與新光金合併，目前處於緘默期，依規定不能對未來財務發表預測，盼股東見諒。台新金跟新光金都有獨特市場優勢，台新在銀行、數位金融居於領先，新光在壽險市場深具競爭力，這次合併是強強聯手，未來可提供一站式服務，合併後將加速整合，盡快發揮綜效。

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媒體關注合併進度與股利發放日期，林維俊指出，2家金控在7月24日先合併，再來投信預計今年底完成，明年元旦是人壽保險公司合併、明年4月為證券合併，至於銀行牽涉系統複雜龐大，規劃明年6月端午連假會做系統轉換，這是初步規劃，若無法完成則延至中秋節。

林維俊強調，比起整併時間，更重要的是確保系統穩定轉接。至於外界關注股利0.9元發放時間，林維俊指出，因為牽涉發行新股時間，需經過比較多法定程序程序，可能時間落在8月，跟去年相當。（編輯：潘羿菁）1140623

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