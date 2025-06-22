東隆宮典藏王船重現陸上行舟 移展王船文化館

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（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）東隆宮典藏王船今天一早從東隆宮出發，重現迎王期間陸上行舟盛況，隆重移至屏東縣王船文化館展出，為期2年；同步開展還有七角頭系列特展，由「頂頭角」打頭陣。

東港東隆宮打造象徵溫府千歲神威的典藏王船，今天上午8時30分從東港東隆宮出發，重現東港迎王平安祭典特有陸上行舟盛況。典藏王船由溫府千歲壓陣隨行，在東港東隆壇頂頭角轎班全程護送下，順利安置於王船文化館1樓大廳，與館內3樓巨型典藏王船遙相輝映。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，屏東縣王船文化館除了王船匠師現地建造的實體王船，感謝東隆宮將典藏王船移至館內，即日起展出2年。造船匠師皆是屏東縣政府文化資產認證保存者，他們致力傳承一生所學與經驗，展現王船工藝之美，邀請全世界遊客來到王船文化館欣賞匠心獨到技藝，也了解屏東迎王文化信仰與特色。

「七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖：咱與王爺的約定，共寫傳承不熄的七角頭精神」由東港子弟方智弘策展，以「頂頭角」睽違百年再度抽中溫府千歲為起點，象徵傳承7色布裝置貫穿全場，並透過七角頭共19名成員深度訪談，串連角頭制度、職責與世代對話。方智弘表示，希望藉由展覽不同面貌，讓更多人了解、認識迎王文化，看見珍貴七角頭文化如何代代傳承，進而展望未來。

根據東隆宮資料指出，在東港迎王平安祭典中，有7個單位共同擔負繞境任務，原為東港開墾角頭、商業角頭，之後因祭典需求而成為祭祀角頭，這七角頭為頂頭角、埔仔角、頂中街、下中街、安海街、下頭角、崙仔頂。

屏東縣政府文化處表示，王船是迎王祭典重要法器與象徵，因「送王」須將其焚化，難以保存實體。為傳承即將失傳的建造技藝與文化記憶，東隆宮於2015年啟動典藏王船建造計畫，歷時8個月，於2016年完成。

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文化處指出，此艘王船為迎王實體王船一半比例，採用台灣檜木打造，全長20尺6吋、寬5尺8吋、高4尺3吋，由匠師謝春成、蔡瑞發、蔡文化、潘鳳得與蔡財安等共同打造，不同於儀式用船，典藏王船未施油漆，僅塗保護漆保留木材原色，以細緻彩繪與雕刻展現信仰之美，更體現東港船藝匠師代代相傳的精湛工法。

文化處提及，典藏王船前中後桅、船帆、小艇與前後錠等器具，也是首次由單一角頭擔任全程扛抬、遷移任務，展現地方信仰高度凝聚力。此次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，也象徵信仰、工藝與地方文化力量深度交會。（編輯：李淑華）1140622