美國務院指恐有針對美國示威行動 籲海外公民警覺

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）美國空襲伊朗，並表示已摧毀當地核設施後，美國國務院今天發布「全球警示」，指以色列和伊朗的衝突導致中東交通中斷。「可能發生針對美國海外公民及利益的示威活動」，籲提高警覺。

美國總統川普下令空襲伊朗福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）核設施，是美國首度對伊朗採取直接軍事攻擊。

美國國務院晚間發布簡短聲明表示，以色列與伊朗之間的衝突已導致中東地區的旅行受阻與空域間歇性關閉。海外可能出現針對美國公民與美國利益的示威活動，建議全球美國公民提高警覺，並於規劃行程時仔細閱讀國務院旅遊警示、各國資訊及最新安全警報。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）今天中午也透過「國家恐怖主義預警系統」（National Terrorism Advisory System，NTAS）發布公告，指伊朗衝突持續進行，導致美國面臨日益升高的威脅環境，但未提到當前任何具體威脅。

公告指出，「親伊朗駭客行動分子可能對美國網路發動低層級網攻，與伊朗政府有關的網路行動者也可能攻擊美國網路」。

公告提醒，如果伊朗領導層發布宗教命令，號召報復美國，本土暴力極端分子獨立發動暴力攻擊的可能性會增加。

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美國大都市同樣不敢大意。華盛頓特區都會區警察局（Metropolitan Police Service）及洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）昨天晚間相繼表示，目前尚無可信的具體威脅，但為求審慎，已加強巡邏宗教場所等地點。

紐約市警察局也於社群媒體X上寫道，正關注伊朗局勢的發展，並與聯邦合作夥伴協調，將持續監控任何可能對紐約市造成的影響。（編輯：韋樞）1140623