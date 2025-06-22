美空襲伊朗核設施 各國領袖反應不一

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天證實空襲伊朗3處核設施後，世界各國領袖反應不一。以色列讚揚川普的決定，聯合國呼籲緩和局勢，部分國家則譴責美國的攻擊行動。

●以色列

以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「恭賀川普總統。您動用美國令人敬畏的正義力量來打擊伊朗核設施，這個勇敢決定將改變歷史…歷史將會記錄，川普總統採取行動，阻止世界上最危險的政權擁有最危險的武器。」

●伊朗

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在社群平台X發文痛批，「身為聯合國安全理事會（UNSC）常任理事國的美國攻擊伊朗的和平核設施，嚴重違反聯合國憲章、國際法和禁止核子擴散條約（NPT）。今天上午的事件令人髮指，也將招致永久性後果。」

●紐西蘭

紐國外長皮特斯（Winston Peters）發布聲明稱：「中東地區的軍事行動令人極其擔憂，應避免事態進一步升級。紐西蘭強烈支持採取外交手段化解衝突，呼籲各方重返談判桌。」

●澳洲

澳洲政府發言人說：「我方已明確表示，伊朗核計畫和彈道飛彈對國際和平與安全構成威脅…我們持續呼籲緩和緊張局勢、展開對話，並且訴諸外交。」

●墨西哥

墨西哥外交部透過社群平台X呼籲：「外交部緊急呼籲中東衝突相關各方展開外交對話，以促進和平…我們再次強調應緩和區域緊張局勢，當務之急就是讓各國恢復和平共處。」

●委內瑞拉

委國外長希爾（Yvan Gil）在通訊軟體Telegram發文：「委內瑞拉譴責美國對伊朗的軍事侵略，並要求立即停止敵對行動。」

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●古巴

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）在X發文稱：「我們強烈譴責美國轟炸伊朗核設施之舉，這可能導致中東衝突升高。這項侵略行為不僅嚴重違反聯合國憲章與國際法，也讓人類陷入無法逆轉的危機。」（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1140622