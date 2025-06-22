美空襲伊朗後 以色列提升全國警戒級別、關閉領空

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（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）美國對伊朗發動空襲後，以色列軍方今天宣布提升全國警戒級別，並僅允許「必要活動」進行，直到另行通知。此外，鑑於近期局勢發展，以色列已將領空關閉。

以色列軍方聲明指出：「已決定將全國各地警戒狀態從可以進行『部分與有限活動』升級為僅限『必要活動』」，包括禁止一切教育活動、集會與工作場所運作，僅必要行業除外。」

此外，以色列機場局（Israel Airports Authority）今天上午宣布，鑑於「近期局勢發展」，以色列已關閉領空，待進一步通知。

以色列機場局在聲明中說：「近期局勢發展，以色列國的領空已關閉，禁止進出。至於與埃及和約旦的陸路過境點仍正常運作。」

以色列先前已於6月13日對伊朗發動空襲後關閉其領空，為接回滯留海外的以色列公民而於20日暫時重新開放。

以色列總理尼坦雅胡今天在社群媒體發布影片訊息向美國總統川普致賀，讚揚川普打擊伊朗3處核設施。

尼坦雅胡說：「恭喜川普總統。您以美國令人敬畏且正義之力量打擊伊朗核設施的果斷決定，將改寫歷史。這些攻擊展現出美國無與倫比的強大力量。」

尼坦雅胡說，川普創造了「歷史的轉捩點，有助引領中東和其他地區走向繁榮與和平的未來」。

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尼坦雅胡還說，在以美兩軍「完美協調」下發動空襲行動後，他已「兌現」「摧毀伊朗核設施」的承諾。

尼坦雅胡表示：「從行動一開始，我就向你們承諾，不論用什麼方式，伊朗的核設施都將被摧毀。這項承諾如今已經兌現。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140622