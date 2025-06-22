翁立友歌唱比賽遭淘汰 粉絲抗議信成出道契機

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台語金曲歌王翁立友接受節目專訪表示，當兵前參加歌唱比賽被淘汰，大批粉絲寄信到主辦電視台抗議，這竟成他加入唱片公司的契機，但過程中也曾有失志的時候。

三立新聞台以新聞稿分享，「話時代人物」節目邀請翁立友暢談心路歷程。他說，最感謝阿公、阿嬤，小時候體弱多病常感冒，看醫生很花錢，如果病到非看小兒科不可，「阿公就會載一袋稻子去賣，當成醫藥費」。

翁立友說，當兵前參加當時很有名的「三立新人歌唱排行榜」，唱到一半被淘汰，沒想到有很多歌迷寫信給當時主辦的第四台，老闆因收到太多粉絲寫的信而注意到他，邀他退伍後加入唱片公司。

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第一張唱片沒唱紅的翁立友，後來回到彰化拉保險，他坦言很不快樂，「有一天聽到一個聲音，質問幹嘛騙自己，做不開心的事」；於是決定重新拿起麥克風，拖著卡拉OK車，白天在市場、晚上在夜市到處唱。

「話時代人物」翁立友專訪內容，將於29日晚間8時播出。（編輯：吳素柔）1140622