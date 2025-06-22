鳳小岳大愛陌路兄弟劇本 瑞士演員皮耶敬業練游泳

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台灣與瑞士合製的電影「陌路兄弟」，主演鳳小岳說「感覺劇本在我眼前發光」，還很惋惜怎麼一下就看完了；瑞士演員皮耶安東尼杜比則為了電影，苦練其實不太喜歡的游泳。

2025第27屆台北電影節，台灣、瑞士聯合製作的電影「陌路兄弟」今天在台北市中山堂舉行亞洲首映活動，製作人陳斯婷偕同瑞士導演瑪莉亞尼科里埃爾（Maria Nicollier）、主演鳳小岳、納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）、亮相。

鳳小岳說：「20歲的時候，就希望自己做世界的橋樑，看完故事覺得在我眼前發光，加上沒拍過公路電影，劇情又有一些詼諧幽默的角度，我印象深刻就是片中的車子，很慶幸當初有考手排車駕照。」

導演則透露，要找台灣與歐洲的連結並不容易，但一看完鳳小岳在「華燈初上」的表演就想：「我就要這位！」來台灣坐計程車常看到他的臉，才發現鳳小岳的知名度。

皮耶和納曜片中有一幕是脫光背部全裸走進大海裡游泳，納曜直呼：「太多眼睛看著我，非常緊張不知道動作要怎麼擺，那場壓力很大，但2位哥哥很溫暖，很照顧我，謝謝他們。」

皮耶則說，對背部全裸不太介意，不過因為在前一部作品飾演身障人士，所以「陌路兄弟」開拍前他特地多練習游泳，喚醒肌肉記憶以把劇中游泳教練詮釋得更好，自己其實不太喜歡游泳。

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林慶台在電影中講話情緒都很兇，怒喊英文：「Don't Touch！」讓皮耶嚇了一跳，他笑說林慶台是個很酷的演員，被吼的瞬間其實很有趣。

「陌路兄弟」描述主角達米恩（皮耶安東尼杜比飾）收到從台灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親大衛布魯斯在台灣的遺產，踏上旅程後，意外發現自己有2名素未謀面的同父異母兄弟林紹文（鳳小岳飾）與逸生（納曜 飾），在衝突與和解中拼湊出一段被遺忘的家族記憶，也重新定義「家人」的意義。（編輯：陳清芳）1140622

執導電影「陌路兄弟」的瑞士導演瑪莉亞尼科里埃爾（Maria Nicollier）（左）與演員皮耶安東尼（Pierre-Antoine Dubey）（左3）、鳳小岳（右3）、納曜達亞卡浪（右2）、林慶台（右），22日在台北市中山堂出席台北電影節亞洲首映並活動接受媒體拍攝。中央社記者徐肇昌攝 114年6月22日