加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／川普全國演說：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股1/300
首頁 / 證券

美攻伊戰事擴、半導體豁免生變 台股23日開盤受矚

2025/6/22 10:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北22日）美國總統川普21日晚間突宣布，美國完成攻擊伊朗3個核設施，外媒20日報導美國取消台積電、三星、海力士等中國廠使用技術豁免，台積電ADR挫跌1.87%，台指期夜盤收21460點，下跌190點，台積電期貨夜盤收1035點，下跌15點，市1.87場高度關注23日台股開盤動向。

美股20日走勢震盪，道瓊工業指數終場上漲35.16點，或0.08%，收在42206.82點，標準普爾500指數下跌13.03點，或0.22%，收在5967.84點。

科技股為主的那斯達克指數下跌98.86點，或0.51%，收19447.41點，費城半導體指數下跌39.546點，或0.75%，收5211.477點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）跌1.12%收143.85美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.87%收209.51美元。

台股20日在台積電拉尾盤助攻下，終場翻紅上漲42.24點，收復22000點收在22045.74點，成交值相對放大至新台幣4458.78億元。三大法人合計賣超94.22億元，其中自營商賣超58.29億元，投信買超13.21億元，外資及陸資賣超49.14億元。

根據統計，投信上週買超台股累計121.3億元，外資賣超累計83.7億元，自營商含避險賣超282.7億元。

在台指期淨部位，三大法人20日淨空單減少995口至921口，其中外資淨空單減少925口至4萬4461口。

上市櫃公司除息旺季來臨，根據統計，本週包括聯電、萬海、緯穎、台塑化、華碩、力旺等多家企業除息，總金額估計超過1000億元。

保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，中東衝突影響市場觀望，台股在年線約22280點附近震盪整理，全球多數央行選擇利率不變，著眼於美國對等關稅寬限期將在7月9日屆滿，加上中東戰事緊張，不確定性籠罩，多數決策者持續關注動向。

永豐證券投資顧問分析，市場高度關注中東局勢變化，避險情緒升高，川普介入以色列和伊朗戰爭，後續對市場效應待觀察。此外，對等關稅展延90天即將到期，市場高度關注主要各國談判進展及潛在波動因素。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望台股後市，張芷菱指出，台灣央行決議利率不變、維持今年經濟成長率預測3.05%、下修消費者物價上漲率至1.81%，代表台灣經濟穩健，對台股仍有正向支持作用。

永豐證券投資顧問指出，上週投信繼續買超台股規模達百億元，本土資金展現實力，投資型保險金流轉向投信，台股逢低買盤有承接力道。（編輯：楊凱翔）1140622

#川普
#台指期
#央行
#美股
#開盤
#道瓊工業指數
#輝達
#台股
#台積電
#伊朗
#對等關稅
川普
川普籲伊朗尋求和平 否則更多攻擊將接踵而至伊朗媒體：美方攻擊3處核設施 物資已轉移未遭重大打擊
美股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美股多數收黑 部分半導體股走弱
37
更多編輯台推薦新聞：