美攻伊戰事擴、半導體豁免生變 台股23日開盤受矚

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（中央社記者鍾榮峰台北22日）美國總統川普21日晚間突宣布，美國完成攻擊伊朗3個核設施，外媒20日報導美國取消台積電、三星、海力士等中國廠使用技術豁免，台積電ADR挫跌1.87%，台指期夜盤收21460點，下跌190點，台積電期貨夜盤收1035點，下跌15點，市1.87場高度關注23日台股開盤動向。

美股20日走勢震盪，道瓊工業指數終場上漲35.16點，或0.08%，收在42206.82點，標準普爾500指數下跌13.03點，或0.22%，收在5967.84點。

科技股為主的那斯達克指數下跌98.86點，或0.51%，收19447.41點，費城半導體指數下跌39.546點，或0.75%，收5211.477點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）跌1.12%收143.85美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.87%收209.51美元。

台股20日在台積電拉尾盤助攻下，終場翻紅上漲42.24點，收復22000點收在22045.74點，成交值相對放大至新台幣4458.78億元。三大法人合計賣超94.22億元，其中自營商賣超58.29億元，投信買超13.21億元，外資及陸資賣超49.14億元。

根據統計，投信上週買超台股累計121.3億元，外資賣超累計83.7億元，自營商含避險賣超282.7億元。

在台指期淨部位，三大法人20日淨空單減少995口至921口，其中外資淨空單減少925口至4萬4461口。

上市櫃公司除息旺季來臨，根據統計，本週包括聯電、萬海、緯穎、台塑化、華碩、力旺等多家企業除息，總金額估計超過1000億元。

保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，中東衝突影響市場觀望，台股在年線約22280點附近震盪整理，全球多數央行選擇利率不變，著眼於美國對等關稅寬限期將在7月9日屆滿，加上中東戰事緊張，不確定性籠罩，多數決策者持續關注動向。

永豐證券投資顧問分析，市場高度關注中東局勢變化，避險情緒升高，川普介入以色列和伊朗戰爭，後續對市場效應待觀察。此外，對等關稅展延90天即將到期，市場高度關注主要各國談判進展及潛在波動因素。

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展望台股後市，張芷菱指出，台灣央行決議利率不變、維持今年經濟成長率預測3.05%、下修消費者物價上漲率至1.81%，代表台灣經濟穩健，對台股仍有正向支持作用。

永豐證券投資顧問指出，上週投信繼續買超台股規模達百億元，本土資金展現實力，投資型保險金流轉向投信，台股逢低買盤有承接力道。（編輯：楊凱翔）1140622