女兒遭吊車輾斃 母：只是出門想吃茯苓糕卻遭死劫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市吊車輾斃18歲女騎士。死者母親發文說，「我女兒的肉卡進包包裡，當下是多麼的痛苦...」，77歲肇事駕駛撞人輾過且輕易交保，至今未致電，希望民眾提供案發畫面以釐清案情。

77歲賴姓男子21日駕駛吊車行經台北市忠孝東路三段路口，在轉彎時撞倒前方3輛機車，其中18歲女騎士遭輾斃、1名男騎士受傷，警詢後依過失致死罪嫌把賴姓吊車司機送辦。

死者的母親從昨天起至今天陸續在社群平台Threads（脆）發文表示，女兒案發時騎機車在大安區新生南路一段、忠孝東路路口的機車待轉區停等紅燈，結果遭到大型拖吊車77歲賴姓駕駛「慢慢碾（輾）過去」 後倒車，當場死亡。

她說，當時目擊路人叫肇事駕駛停車，他卻仍慢慢拖行，最後前方有機車他才停止並再「往後倒車」和移動方向盤，最後「肇事逃逸」，但被熱心民眾擋住。

「我女兒的肉卡進包包裡，當下是多麼的痛苦...」，死者的母親也發布整理遺物時的照片說道。

她表示，18歲的女兒，青春才正要開始，只是守法的停在機車紅燈等候區，結果枉死在上千公斤重的拖吊車上「慢慢碾（輾）過去」 、「倒車」，請民眾能夠提供更多當下的畫面，以釐清案情。

死者的母親回覆網友留言說，女兒今年大四（專四）、就讀聖母護校，目前在醫院實習，20日才剛放假回來，21日只是出門想要吃一塊茯苓糕，結果卻遭受如此痛苦死劫。

上述文章獲得逾5.5萬名網友點擊脆的愛心聲援。死者的母親今天再度發文表示，謝謝大家溫暖的留言，徹夜未眠看著和女兒的過去點滴，好希望女兒來夢裡陪伴、說話和擁抱，知道女兒有很多委屈，但希望女兒要堅強、加油，放心去當一個天使。

透過 Google News 追蹤中央社

她再度提到，看到肇事影片的人都知道，肇事駕駛明明紅燈未煞車直接撞上後，輪胎「跳動之大力 」仍繼續「慢慢碾（輾）過第二顆輪胎」，並「倒車與逃逸」，甚至拒絕下車，一句「我不舒服我不清楚」就輕易交保，家人都無法接受，希望民眾提供更多關鍵影片。

她說，77歲賴姓駕駛也是拖吊車車行老闆，至今沒有一通電話，昨天輕易以新台幣15萬元交保，若是吊車老闆，是否又可繼續開車上路，這樣的不定時殺人炸彈，在肇事後都有公然逃逸的行為，交保後難道不會想要出國。（編輯：李淑華）1140623