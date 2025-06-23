藍力推普發現金 柯建銘：怕罷免拿國家錢賄選

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（中央社記者王揚宇台北23日電）中選會宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票。對於國民黨一方面在立法院推動普發現金等民生法案，一方面全力反罷免，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，國民黨怕罷免，拿國家的錢拿去賄選，違法違憲，只是加速死亡。

柯建銘上午接受媒體聯訪，對他先前預測7月26日罷免投票成真，引來國民黨主席朱立倫批評是民主之恥，柯建銘說，國民黨到現在仍不知死活，不知道人民為何要罷免，不要把責任推給他，應該要去了解人民為何要罷免國民黨。

對於國民黨全力推動反罷免，另一方面在立法院力拚7月26日前處理普發現金等民生法案，柯建銘表示，普發現金根本違法又違憲，是否為民生法案；國民黨怕罷免，因此拿國家的錢去賄選，國民黨是否還有資格談反罷免。

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柯建銘說，藍白聯手賣台舔共，現在是台灣人民反共護台、保衛台灣、國家生死存亡的關鍵時刻，國民黨卻和民意對撞，絕對必死無疑，應自我反省還有多少存活空間還比較實際。

媒體詢問，總統賴清德啟動團結國家十講，外界質疑團結國家與大罷免是否衝突矛盾。柯建銘回應，賴總統是國家元首，負責國家安全，此時藍白聯合舔共賣台，賴總統必須要保衛國安，因此從各面向去談，團結大家共同抵抗，避免國家在最關鍵的時刻被藍白出賣。（編輯：萬淑彰）1140623