捷克音樂節首度聚焦台灣 文化軟實力媲美半導體

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（中央社記者劉郁葶奧斯特拉瓦21日專電）捷克音樂展會Czech Music Crossroads首度以「台灣」為焦點國，邀請3組台灣音樂團體演出，以及舉辦台灣主題講座。專業音樂經紀人黃珮迪說，台灣除了有半導體產業，豐富多元的音樂文化，同樣展現強大創造力與國際潛力。

駐捷克代表處文化組與捷克具規模的音樂展會之一Czech Music Crossroads攜手合作，首度以「台灣」為焦點國（Focus Country），邀請3組風格鮮明的台灣音樂團體「泰武古謠傳唱與DJ汝妮」、「WOOONTA問他跨界樂團」及「琴人樂坊」在捷克首次亮相，獲得現場觀眾熱烈迴響。

除了帶來多場演出，台灣作為今年的焦點國，專業音樂經紀人黃珮迪（Peiti Huang）也受邀出席台灣主題講座，與捷克、全球專業音樂人分享台灣流行音樂的發展脈絡與產業特色，增進國際對台灣音樂文化的認識。

黃珮迪表示，台灣除擁有實力堅強的半導體產業外，豐富多元的音樂文化，同樣展現出強大的創造力與國際潛力。透過3組風格各異的演出團體，展現台灣音樂的多樣性與獨特性，藉由音樂讓世界看見台灣。

駐捷克代表處文化組表示，相信藉由作為焦點國家的曝光，可增進台流在國際上的能見度。Czech Music Crossroads同時作為結合B2B及B2C的音樂節，一般民眾可免費參與外，台灣樂團透過「快速媒合會」與「策展人專場」等專業平台，促成後續更多國際邀約的可能。

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Czech Music Crossroads每年固定在捷克第三大城奧斯特拉瓦市（Ostrava）市中心舉行，今年特別聚焦「台灣」與「愛沙尼亞」。音樂節自2014年舉辦至今，已成為捷克乃至中東歐流行音樂產業行銷重要平台，活動主要由音樂展演與論壇組成，展演主要採Showcase形式。

今年有來自台灣、愛沙尼亞、捷克、波蘭、斯洛伐克等15組樂團演出，論壇邀集各國專業音樂人擔任講座，分享音樂產業知識與經驗。（編輯：張芷瑄）1140622

捷克音樂節活動Czech Music Crossroads於6月19日至21日在奧斯特拉瓦市登場，首度以「台灣」為焦點國，中華民國國旗在現場飄揚。（駐捷克代表處文化組提供）中央社記者劉郁葶奧斯特拉瓦傳真 114年6月22日

捷克音樂節Czech Music Crossroads首度以「台灣」為焦點國，邀請3組風格鮮明的台灣音樂團體演出，獲得現場觀眾熱烈迴響。中央社記者劉郁葶奧斯特拉瓦攝 114年6月22日