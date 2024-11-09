國台交布拉格演出獲滿堂彩 捷克政要出席欣賞

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（中央社記者劉郁葶布拉格9日專電）國立台灣交響樂團昨天晚間在捷克布拉格舉行音樂會，吸引捷克政要出席欣賞。音樂會由指揮家大植英次（Eiji Oue）擔綱指揮，並特邀台灣小提琴家曾宇謙獨奏，演出結束獲得滿堂彩。

音樂會在布拉格的市民會館史麥塔納廳舉行，捷克眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek）、眾議院議員艾克斯納（Martin Exner）、眾議院議員亞榷（Ivan Jáč），以及參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席盧基斯卡（Jiří Růžička）、參議員拉巴斯（Přemysl Rabas）出席欣賞。

國台交團長劉玄詠告訴中央社記者，此次演出曲目豐富多元，涵蓋台灣、捷克、俄羅斯作曲家作品，以及貝多芬經典曲目。

劉玄詠表示，音樂是世界共同的語言，希望透過這場音樂會，呈現台灣樂團的實力，並與捷克觀眾建立深厚的文化連結。

演出以捷克知名作曲家史麥塔納（Bedřich Smetana）的經典作「被出賣的新娘」拉開序幕，此曲在技術上對樂團是一大考驗，在大植英次的指揮下，樂團展現作品的戲劇張力與情感深度。

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接著，樂團邀請在柴可夫斯基國際小提琴大賽獲得銀獎的小提琴家曾宇謙，帶來貝多芬D大調小提琴協奏曲，以精湛技巧讓曲子充滿現代感，提高音樂情感層次。

在下半場，樂團帶來台灣作曲家的作品，首曲為李元貞的「思想-阿里山的歌聲」，展示台灣本土文化的特色。最後則演出俄羅斯作曲家史特拉汶斯基的「火鳥組曲」，以激烈的節奏將音樂會推向高潮。樂團演奏結束時，觀眾起立鼓掌數分鐘。（編輯：田瑞華）1131109

國立台灣交響樂團8日晚間在布拉格演出曲目豐富多元，涵蓋台灣、捷克、俄羅斯作曲家作品，以及貝多芬經典曲目。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月9日

國立台灣交響樂團8日晚間在捷克首都布拉格知名的「市民會館」舉辦音樂會。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月9日