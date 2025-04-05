「台灣舞台」塔林音樂週登場 點亮歐洲台灣文化年

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯5日專電）東北歐春季最具規模的藝文活動「塔林音樂週」近日登場，駐拉脫維亞代表處為響應外交部及文化部推動的「歐洲台灣文化年」，與台灣風潮音樂合作，在塔林音樂週推出「台灣舞台」表演，呈現深具台灣特色的多元音樂風情。

每年固定於愛沙尼亞首都舉辦的「塔林音樂週」（Tallinn Music Week），是東北歐春季最具規模的藝文活動，今年於4月3日至6日舉行，主題聚焦於AI人工智慧、歐洲音樂生態系統的挑戰及全球合作等議題。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，「台灣舞台」（Taiwan Music Flight）於3日登場，參與演出的音樂家包括精通柳琴與中阮的敘事性演奏家陳崇青、結合西塔琴與二胡營造特有東方韻味的「問他」（WOOONTA）跨界樂團、阿美族新生代創作者「吱吱郭芝吟」，以及充滿海洋實驗性風格的創新搖滾樂團「漂流出口」（Outlet Drift）等人。

表演者們善用自身不同的文化背景、樂器組合、音樂形式，揉合台灣、日本、印尼、印度、巴西及非洲的音樂元素與風格，呈現豐富多元的台灣音樂能量與包容性，向歐洲觀眾行銷台灣的好聲音及音樂人的才華。

此外，為體現跨文化音樂交流的精神，也特別邀請愛沙尼亞民謠搖滾流行樂隊「Trad.Attack!」的鼓手圖布利（Tõnu Tubli）與台灣音樂家合作，共同創作「台愛混血」的混音作品。

駐拉脫維亞代表處並在3日晚間「台灣舞台」演出前舉辦歡迎酒會，廣邀愛沙尼亞政要及各界友人共襄盛舉，以歡迎台灣音樂家的到來，並促進台灣、愛沙尼亞與其他國家的音樂家同歡交流，吸引約300人出席。

駐拉脫維亞代表李憲章在酒會上致詞表示，他歡迎並樂見才華洋溢的台灣音樂團體來到極富盛名的「塔林音樂週」專場演出。他指出，作為「歐洲台灣文化年」的系列活動之一，這不僅是一次跨越國界的音樂交流，更是超越文化及族群的對話與音樂外交。

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李憲章表示，他期待日後繼續透過類似平台，增進台灣與愛沙尼亞人民互訪及音樂交流，向各國音樂同好介紹台灣豐富多元的音樂元素及創作活力，增進相互瞭解及深化友誼，並邀請與會樂迷擇機訪台，體驗台灣風情。

「歐洲台灣文化年」為外交部與文化部攜手合作於今年在歐洲舉辦的一系列藝文活動，讓歐洲民眾可以透過文化活動更深入了解台灣豐厚的文化底蘊，進而認同台灣與歐洲共享的民主價值。（編輯：陳慧萍）1140405

「台灣舞台」於3日「塔林音樂週」登場，精通柳琴與中阮的敘事性演奏家陳崇青為觀眾呈現台灣特色的多元音樂風情。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年4月5日

每年固定於愛沙尼亞首都舉辦的「塔林音樂週」，是東北歐春季最具規模的藝文活動。今年「台灣舞台」的表演座無虛席，許多觀眾直接席地而坐欣賞表演。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年4月5日

駐拉脫維亞代表處特別商請旅居愛沙尼亞僑胞林怡廷為歡迎酒會準備刈包、滷味及珍奶杯子蛋糕招待與會樂迷，現場充滿溫馨的台灣味。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年4月5日

駐拉脫維亞代表處於「台灣舞台」演出前舉辦歡迎酒會，活動現場除布置台灣與愛沙尼亞兩國國旗外，現場文宣並印製中華民國（台灣）國名、國旗及駐拉脫維亞代表處英文全名。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年4月5日