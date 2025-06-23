美國攻擊伊朗衝擊 台股早盤挫逾400點台積電跌35元
2025/6/23 09:09（6/23 09:25 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）美國動手攻擊伊朗核設施，伊朗揚言攻擊美軍基地報復，威脅封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），台股今天開盤受消息衝擊，下跌超過400點，早盤最低21582.11點，跌463.63點，暫失月線21792點和22000點整數關卡。
美國考量取消台積電、三星、海力士等中國廠使用技術豁免，台積電美國存託憑證（ADR）挫跌1.87%，台積電今開盤跌超過3%，早盤最低1020元，跌35元，市值蒸發新台幣9076億元。其他電子權值股鴻海、聯發科、聯電、日月光投控走跌；人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創、緯穎下挫。
證券法人指出，美國攻擊伊朗核設施，加上關稅豁免期限將至、台幣升值影響第2季財報、以及美國將取消台積電等在中國半導體技術豁免影響，市場避險情緒升高，台股技術面受非經濟因素干擾，格局震盪整理，持續測試底部支撐。（編輯：楊凱翔）1140623
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