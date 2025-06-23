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壽山動物園暑假兒童免費入園 延長開園時間

2025/6/23 11:11（6/23 11:21 更新）
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高雄壽山動物園23日表示，暑假全國12歲以下兒童將可免費入園，且假日延長開園時間至下午6時30分。圖為壽山動物園的狐獴。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月23日
高雄壽山動物園23日表示，暑假全國12歲以下兒童將可免費入園，且假日延長開園時間至下午6時30分。圖為壽山動物園的狐獴。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月23日
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄壽山動物園今天表示，今年暑假全國12歲以下兒童將可免費入園，且假日延長開園時間至下午6時30分，園區內更設有巨型充氣狐獴裝置藝術，陪遊客創造美好回憶。

壽山動物園今天透過新聞稿宣布，今年暑假全國12歲以下兒童將可免費入園，此外，假日延長開園時間，從原本只到下午5時，將延長至下午6時30分，而最後售票時間則為下午5時30分。

壽山動物園表示，為迎接暑假，園區內親水廣場將設置「暑假期間限定」的狐獴充氣裝置藝術；此外，來自六福村的美洲野牛「阿梅」、孟加拉虎「阿生」和「二妞」及非洲獅「布蕾」7月起也將在展場亮相。

為讓民眾對新加入的動物家族成員有更深入了解，7月27日上午10時在孟加拉虎展場旁、8月10日上午10時在非洲獅展場旁，將分別由照養老虎及獅子的保育員親自揭秘動物的生活點滴。

觀光局長高閔琳並表示，為提供更多樣化物種展示，壽山動物園今年暑假也將與台灣昆蟲館合作推出「蟲林探險」特展，7、8月的每週六、日舉辦多場講座，讓親子在觀展時，也能從中獲得豐富的昆蟲知識。

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此外，8月9日及10日2天，壽山動物園親水廣場將舉辦一系列精彩舞台表演，有街頭藝人演出，還有親子台哥哥輪番上台，與民眾一同歌唱玩樂。

壽山動物園提醒，因園區停車位有限，建議將車停放高雄捷運鹽埕埔站附近，搭乘56號公車直達。另外7月18日將舉辦動物認養人回娘家活動，歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列。（編輯：李淑華）1140623

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