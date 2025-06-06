42歲非洲象「美代」辭世 北市動物園感謝陪伴
2025/6/6 22:13（6/6 22:26 更新）
（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市立動物園今天指出，42歲的非洲象「美代」近日出現持續性體溫偏高及脫水情形，在徵求專家意見及參閱文獻後，決定協助牠有尊嚴地離開，感謝牠陪伴大家的時光。
台北市立動物園今天透過新聞稿表示，今年2月開始，照養與醫療團隊發現非洲象「美代」的左前肢出現不正常步態，立即安排診斷並啟動保守性治療，持續投予關節保護藥物、觀察行為。
動物園指出，到了6月3日，「美代」出現緊張及退縮反應等情緒與行為異常，同時伴隨體溫升高，醫療團隊增加投予抗生素並持續密集觀察，一直到今天上午仍有脫水及體溫偏高情形，決定為牠進行輸液，補充水分與電解質。
動物園表示，治療過程中，「美代」突然坐下且無法再自行站立，園方即便召集人力支援協助，經多次努力後仍無法幫助牠重新站起來，顯示牠的體力正急遽衰退中。
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動物園說明，在徵求國際大象專家意見及文獻綜合研判後，考量「美代」已無法恢復正常生理機能，持續治療恐怕只會加劇牠的痛苦，照養及醫療團隊決定放手，透過人道處置協助牠有尊嚴地離開。
動物園表示，「美代」生於1982年，在1986年動物園自圓山舊址搬遷至木柵時入園，感謝牠陪伴大家近40年的時光。（編輯：戴光育）1140606
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