北市動物園雙角犀鳥「白目」逝 寡夫福祉受關注

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市立動物園今天表示，自泰國來台逾23年的雌性雙角犀鳥「白目」因嚴重體腔發炎不治死亡，由於此物種以成對生活著稱，動物園將密切關注牠的雄性伴侶「紅目」健康狀況。

台北市立動物園網站介紹，雙角犀鳥又被叫做印度大犀鳥，分布在中國雲南、印度、印尼、泰國等地，是成對或家庭式群居的樹棲鳥，因野外族群數量正逐漸減少中，被列為易危物種。

由於雄、雌雙角犀鳥的外型相似，動物園2001年底自泰國綠山動物園交換1對個體入園時，就以最容易區別的眼睛虹膜顏色來替牠們命名，雄性為「紅目」、雌性為「白目」。

動物園今天發布新聞稿表示，去年12月26日，保育員觀察到24歲的「白目」食慾變差且體重減輕，趕緊找來獸醫團隊替牠檢查，發現牠有貧血、白血球及肝臟指數高、肝臟及胃腸發炎狀況。

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動物園指出，經過積極治療並安排住院，「白目」的食慾及精神狀態曾一度好轉，但整體病情仍逐漸惡化，在今年1月4日不治死亡，初步病理解剖顯示牠的體腔發炎嚴重，導致消化道沾黏及肝病變。

動物園說明，雙角犀鳥向來是成雙成對，「白目」與「紅目」雖沒能成功孵化下一代，仍共同走過了23個年頭，如今少了「白目」的陪伴，「紅目」成為目前園內僅存的雙角犀鳥個體，保育員及獸醫師將特別關注牠的生活及健康狀況。（編輯：方沛清）1140107