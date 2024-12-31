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北市動物園：收容5隻嬰猴114年元旦亮相

2024/12/31 17:52（12/31 18:06 更新）
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台北市立動物園31日表示，參與林業及自然保育署計畫收容的5隻嬰猴經過檢疫後，決定讓牠們與同樣是夜行性，且體型、食性都相近的另一物種混群，並從114年元旦起見客。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年12月31日
台北市立動物園31日表示，參與林業及自然保育署計畫收容的5隻嬰猴經過檢疫後，決定讓牠們與同樣是夜行性，且體型、食性都相近的另一物種混群，並從114年元旦起見客。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年12月31日
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市立動物園去年協助收容5隻走私或非法飼養的嬰猴，園方今天表示，經過檢疫及審慎評估後，這5隻嬰猴將與習性及食性相近的粗尾侏儒狐猴混群，並從明年元旦起見客。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，經參與林業及自然保育署「保育類野生動物急救站及收容中心營運計畫」，去年陸續收容5隻在機場查獲走私或非法飼養的雄性年輕嬰猴「凱米」「凱克」「凱亞」「凱芮」和「凱康」，經過檢疫確定沒有帶原傳染性疾病後，暫時居住在後場中。

動物園指出，照養團隊考量5隻動物的福祉，審慎評估後，決定讓嬰猴與同樣是夜行性，且體型、食性都相近的粗尾侏儒狐猴混群，明天起正式入住穿山甲館的夜行區。

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動物園介紹，嬰猴是群居的夜行性樹棲靈長類動物，體長不含尾巴約13到15公分，體重約95到300公克，分布在非洲塞內加爾到索馬利亞一帶的森林和灌木叢地區。

動物園指出，嬰猴在台灣是禁止飼養的動物，不法分子透過不人道的方式從野外捕捉並走私闖關，不僅容易造成動物傷亡，更可能散播傳染性疫病，請民眾拒絕購買來路不明的動物，且不棄養寵物、不餵食遊蕩動物，一同杜絕此亂象。（編輯：李錫璋）1131231

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#林業及自然保育署
#凱米
凱米
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