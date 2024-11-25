本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票113年9-10月千萬獎號碼：28630525
首頁 / 生活
動物園
新聞專題
動物園1/300
首頁 / 生活

救傷穿山甲成保育生力軍 北市動物園喜迎雙寶

2024/11/25 12:53（11/25 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市立動物園25日表示，園內救傷收容的2隻穿山甲「穿莓」及「生多」各自產下寶寶，2隻新生兒都健康成長，邀請民眾一起票選命名。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年11月25日
台北市立動物園25日表示，園內救傷收容的2隻穿山甲「穿莓」及「生多」各自產下寶寶，2隻新生兒都健康成長，邀請民眾一起票選命名。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年11月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市立動物園今天分享喜訊，園內救傷收容的2隻穿山甲「穿莓」及「生多」各自產下寶寶，2隻新生兒都健康且全力成長中，邀請民眾一起票選命名，參與牠們的成長。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，救傷穿山甲「穿莓」在10月25日產下一隻雄性寶寶，約2週後，同樣是受遊蕩犬隻攻擊而入園收容的「生多」11月9日產下一隻雌性寶寶，新生兒接連誕生讓照養團隊興奮不已。

保育員觀察，將右後腳截肢以保命的「穿莓」母性堅韌，儘管走路不穩仍無微不至地照顧寶寶，今天滿月的寶寶也長得頭好壯壯、活力旺盛，醒來時在媽媽身上爬來爬去，睡著後還有多變睡姿。

「生多」則是警覺性高、喜歡獨處，看到保育員就會迅速奔回巢箱，不過牠的寶寶在保育員開門察看母女狀況時，常常從媽媽的腹部探出頭來，彷彿在回應保育員的點名，不太怕生的樣子。

動物園明天起至12月8日將舉辦命名票選活動，邀請民眾一同參與2隻寶寶的成長、了解牠們的生命故事，還可以參加抽獎，把穿山甲保育禮包帶回家。

此外，動物園指出，沉浸在新生命誕生喜悅之餘，希望民眾關注野生動物面臨的困境，「穿莓」及「生多」都是在被遊蕩犬隻攻擊的傷口康復後，經評估不適合再野放而入園收容的個體，但更多的是沒有被善心人士即時發現，或傷勢過重而死亡的個體。

動物園呼籲，不棄養伴侶動物，也不要餵食遊蕩動物，讓穿山甲和其他台灣本土野生物種都能安居在這塊土地上生生不息。（編輯：蕭博文）1131125

#台北市立動物園
#動物園
動物園
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北市動物園迎新住民 2歲侏儒河馬檢疫中適應良好
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：