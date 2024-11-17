遊客翻越欄杆逗弄餵食斑點鬣狗 北市動物園要告

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市動物園今天有遊客擅自翻越圍欄、逗弄甚至餵食斑點鬣狗，影片被傳到網路上引起罵聲一片；動物園表示將釐清斑點鬣狗是否吃下異物，並將備案提告。

有網友目擊遊客在斑點鬣狗區，擅自翻越柵欄並以手逗弄斑點鬣狗，留言罵聲一片稱此舉非常危險，「連基本常識都沒有」、「無聊當有趣」、「建議園方讓此人永遠不能入園」。

北市動物園晚間以新聞稿表示，遊客擅自翻越斑點鬣狗圍欄、逗弄甚至餵食斑點鬣狗的事件，是非常不適當甚至違法的行為，將根據熱心民眾所提供的資料、現場監視攝影機所能掌握的影像，及後續追蹤斑點鬣狗健康或行為上出現的負面情況等，對擅自翻越斑點鬣狗圍欄的遊客依法究辦。

動物園指出，斑點鬣狗戶外場的圍籬與護欄除了防範斑點鬣狗脫逃，更在提供遊客於安全距離外，無阻隔觀察斑點鬣狗的機會。

有鑑於斑點鬣狗的危險性，禁止跨越護欄是需要遊客共同遵守的遊園安全規範。此次在週末遊客眾多的情境下，竟有遊客擅自翻越斑點鬣狗圍欄，逗弄甚至餵食斑點鬣狗，從而引起認為不妥的旁觀遊客拍攝影片，進行分享投訴，身為「業主」的台北市立動物園，自然責無旁貸，必須對擅自翻越斑點鬣狗圍欄的遊客依法究辦，也希望再次呼籲，類似脫序行為極不適當且已觸法。

動物園說，首要之務自然是「當事斑點鬣狗」的行為或健康是否受到影響。今日傍晚將斑點鬣狗收到室內場後進行初步觀察，動物狀況尚無明顯異常，但仍會調閱監視器嘗試釐清該遊客究竟丟了什麼東西給斑點鬣狗，是否有被吃掉，也會仔細檢查戶外場是否還有其他不該存在的異物，未來一週將會持續觀察動物的精神、食慾以及糞便狀況，倘無異常就讓動物到戶外場活動。

動物園說，將蒐集相關資料，針對該遊客的脫序行為，就社會秩序維護法、動物保護法等法令，於請益法律專業意見後，備案提告。（編輯：洪培英）1131117