北市動物園110歲慶生 13種焦點動物彰顯保育精神

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）台北市動物園今年建園110週年，今天舉辦盛大慶生活動，挑選台灣黑熊、石虎、穿山甲等13種焦點保育物種為意象。動物園表示，保護保育野生動物野外族群等為核心價值。

台北市立動物園建園110週年，以Devoting to Rewilding為口號，凸顯動物園致力於保育野生動物野外族群及其棲息地的核心價值，並挑選13種焦點保育物種，作為園慶意象及後續保育工作的代表。

焦點保育物種包含台灣黑熊、石虎、水獺、穿山甲、無尾熊、小貓熊、亞洲象、馬來虎、馬來貘、越南鷴、大猩猩、台北赤蛙、羅地島蛇頸龜。

動物園表示，這13種動物主要來自近年園方參與國際或國內瀕危物種保育計畫的成果。園內的穿山甲更背負建立域外族群的任務，前往德國、捷克和日本；園內穿山甲「穿莓」的寶寶也在昨天下午誕生，一起慶賀動物園的生日。

動物園表示，1914年成立於圓山，1986年遷園至木柵現址，至今已110週年，從早期珍奇或娛樂的動物為主的展示模式，已逐漸轉型為野生動物保育、研究、教育的基地，朝向現代化的動物園發展。

動物園說，今年以Devoting to Rewilding作為園慶精神，既是提醒動物園不要忘記自身動物保育的使命，也展現園方致力透過域內及域外保育、國際合作、科學研究、保育教育，來保護野生動物的野外族群及其棲息地，以及為暫時無法回歸自然或需要緊急安置，甚至繁衍個體的極度瀕危動物提供庇護所。

藉著園慶盛會，北市動物園也與奧地利維也納動物園（Vienna Zoo）及新加坡動物園（Singapore Zoo）簽署保育合作備忘錄，積極推展與維也納動物園在穿山甲，以及與新加坡在馬來虎等極度瀕危物種的域外與域內保育計畫。

動物園指出，國際交流合作對於動物園專業發展至關重要，也收到世界動物園暨水族館協會（WAZA）、歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）、東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）、紐澳動物園暨水族館協會（ZAA）及日本、韓國、印尼等國家的動物園暨水族館協會代表祝賀。

動物園說，近20所台北市小學參與編輯國際動物園手冊，將動物園園際合作和國際動物園的保育成果融入保育教育教材，並藉由園慶駐站攤位活動與民眾分享。

動物園歡迎民眾共襄盛舉，民眾可在服務台攤位領取「活動護照」手冊，帶著手冊參加駐站攤位集滿15個印章，就可以隨機獲得13物種主題的「動物機票」兌獎卡，接著再到指定地點憑機票卡兌換禮物。（編輯：李錫璋）1131026