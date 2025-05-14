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台灣人工哺育低地大猩猩「寶寶」 13日荷蘭辭世

2025/5/14 11:31
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）台北市立動物園今天表示，40歲大猩猩「寶寶」是台灣人工哺育成功的低地大猩猩，2018年因歐洲瀕危物種保育計畫赴荷蘭展開新社群生活，13日在荷蘭靈長類公園安樂死辭世。

台北市立動物園於臉書（Facebook）發布資訊指出，懷著萬分不捨的心情宣布曾在台北市立動物園生活多年的大猩猩「寶寶」，13日下午在荷蘭猴山靈長類公園（Apenheul Primate Park）平靜辭世。同時也發布牠生前影片，讓喜愛牠的人懷念。

動物園說明，大猩猩「寶寶」近年健康狀況逐漸惡化，近期又感染嚴重鼻竇炎，已使用止痛藥達4個月，活力低落，連對兒子Kiango的遊戲行為也無正面反應，當地照養團隊每月進行生活品質評估，在持續治療或是人道安樂死的選擇中嘆息。

動物園表示，大猩猩「寶寶」13日病情急遽惡化，牠食慾不振、拒絕進食與服藥，並伴隨著呼吸困難；當地獸醫與照養團隊審慎評估後，決定在當天下午安樂死，讓牠在熟悉的環境中平靜離開。

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動物園指出，大猩猩「寶寶」一生凝聚了跨國動物園間的合作精神，當時因歐洲瀕危物種保育計畫（EAZA Ex-situ Programmes，EEP）計畫，牠於2018年前往荷蘭，2019年成功繁衍後代，留下寶貴的遺傳資源，將在研究與保育工作中持續發光。

動物園表示，近年大猩猩「寶寶」狀況逐漸惡化，除在2020年診斷出罹患嚴重的纖維性心肌病及慢性胃炎，獸醫師當時推估壽命約5年；2022年再度檢查，心臟狀況雖未明顯惡化，但也出現嚴重腸胃問題。（編輯：戴光育）1140514

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