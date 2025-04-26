北市動物園灰狼換毛迎夏天 全身上下掛著毛團

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）夏天將至，台北市立動物園內照養的動物開始換毛，灰狼「沃夫」正褪去保暖用的內層毛，所以全身上下都掛著毛團；梅花鹿、雙峰駱駝也進入毛色參差不齊的過渡期，準備換新裝。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，近來氣溫逐漸回暖，許多毛茸茸的動物如同人類收起冬天厚重的大衣、換上短褲及短袖一樣，正進入換毛期，準備迎接炎熱的夏天。

動物園指出，溫帶動物區的雄性灰狼「沃夫」最近全身上下都掛著毛團，外表看起來不太平整，反觀雌性個體「蘿拉」還是一身整齊漂亮，這是因為灰狼春末夏初之際會褪去保暖用的內層毛，以幫助散熱並更輕盈地活動，且公狼通常會比母狼更早開始換毛。

此外，台灣動物區的梅花鹿外觀也有明顯的冬夏之別，為了搭配夏天樹林的樣貌，會從灰褐色的冬毛換成紅棕色的斑點裝。沙漠動物區的雙峰駱駝同樣正換上短毛夏裝，原先濃密的冬毛因此大片大片地掉落，兩種服裝差異之大，還曾讓遊客誤以為動物生病了。

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除了動物自主換季，動物園表示，兒童動物區的羊駝因為原棲地在終年寒冷的安地斯山脈上，總是維持著柔軟豐厚的毛衣，所以保育員會適時化身造型師協助修剪毛髮，讓牠們夏天仍然住得舒適。

動物園說明，換毛是動物們調節體溫、適應環境的重要機制，在季節交替之際，可能會發現園內有些動物的毛髮看起來不如平常柔順光滑，這都屬於正常現象，請遊客不用太擔心。（編輯：李錫璋）1140426