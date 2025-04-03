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北市動物園曝棕熊「小喬」術後近況 食慾漸回升

2025/4/3 15:32（4/3 15:36 更新）
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台北市立動物園高齡棕熊「小喬」日前動手術摘除惡性腫瘤，園方3日分享復原好消息，表示「小喬」在第一週傷口復原期後，牠的活動力與食慾正逐漸回升。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年4月3日
台北市立動物園高齡棕熊「小喬」日前動手術摘除惡性腫瘤，園方3日分享復原好消息，表示「小喬」在第一週傷口復原期後，牠的活動力與食慾正逐漸回升。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年4月3日
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市立動物園高齡棕熊「小喬」3月底動手術摘除惡性腫瘤，園方今天表示，挺過第一週傷口復原期後，「小喬」的活動力與食慾正在逐漸回升，將持續努力促進牠的身心健康。

「小喬」在2006年因遭馬戲團棄養，被政府沒入並收容至台北市立動物園內。估計至少24歲的牠在2年前罹患乳癌，因此動手術摘除。園方今年3月發現，腫瘤復發、轉移且伴隨破裂情形，緊急在3月24日開刀治療。

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動物園今天在臉書（Facebook）發文說明「小喬」術後照養方式，第一週主要任務為緩解其疼痛與不適，並盡量刺激食慾、確保攝取足夠營養以促進傷口復原，包含給予止痛、補充益生菌及提供高蛋白質飲食。

動物園指出，經過1週後，保育員看到「小喬」的活動力與食慾都在逐漸回升，非常開心。後續除持續在飲食方面下功夫，還會開始透過提供多樣化乾草等方式，刺激牠的嗅覺，鼓勵自然的鋪床與打滾行為，強化身心健康。（編輯：戴光育）1140403

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北市動物園棕熊小喬罹癌 術後盼民眾集氣
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