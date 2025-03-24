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北市動物園棕熊小喬罹癌 術後盼民眾集氣

2025/3/24 19:45（3/24 20:41 更新）
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棕熊「小喬」因為被馬戲團棄養，2006年收容至台北市立動物園內。（圖取自facebook.com/TaipeiZoo）
棕熊「小喬」因為被馬戲團棄養，2006年收容至台北市立動物園內。（圖取自facebook.com/TaipeiZoo）
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）棕熊「小喬」近20年前因遭棄養而收容至台北市立動物園，牠在2年前罹患乳癌並手術摘除，但園方近期發現，腫瘤轉移且伴隨破裂情形，今天緊急安排手術，盼民眾替牠集氣。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，估計至少24歲的「小喬」因為被馬戲團棄養，在2006年被政府沒入並收容至園內。逐漸年邁的牠在2023年3月健康檢查時被發現罹患惡性乳腺腫瘤，動物園隨即安排手術摘除，術後也順利恢復。

台北市立動物園表示，棕熊「小喬」2年前罹患乳癌並手術摘除，但近期腫瘤轉移且伴隨破裂情形，醫療團隊24日手術成功將破裂腫塊摘除並完成縫合，盼民眾一同替牠加油打氣。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月24日
台北市立動物園表示，棕熊「小喬」2年前罹患乳癌並手術摘除，但近期腫瘤轉移且伴隨破裂情形，醫療團隊24日手術成功將破裂腫塊摘除並完成縫合，盼民眾一同替牠加油打氣。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月24日

動物園指出，去年5月30日定期追蹤時，又發現「小喬」的肺部出現腫瘤轉移病灶，但因牠游泳、挖土、探索等日常行為仍維持正常，考量已屬高齡個體，便持續密切關注及加強照料，確保其體力與食慾穩定。

不過，保育員及獸醫師近期發現，「小喬」近鼠蹊部的乳腺處疑似出現轉移腫塊，且伴隨破裂情形，動物園醫療團隊緊急在今天進行麻醉檢查及手術治療，成功將破裂腫塊摘除並完成縫合。

動物園指出，因腫瘤為惡性，加上傷口範圍較大，照養團隊接下來將更密切關注「小喬」的恢復情形，持續調整醫療及照護計畫，盼民眾一同替牠加油打氣。

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此外，動物園表示，園內碩果僅存、高齡40歲的食火雞「東施」在22日出現活動力下降、起身困難等狀況，儘管立即投藥治療，保育員仍在昨天清晨發現牠躺臥在圍欄角落，對人員靠近無反應，後續抽血檢查推測是肌溶解症，且可能因反覆試圖起身而加重病情。

動物園說明，獸醫團隊立刻給予輸液、藥物治療，但因「東施」病況嚴重、預後不佳，動物園為避免其繼續受苦，決定進行人道處置，而今天初步病理解剖結果顯示其胰臟病變，可能是因此慢性營養吸收不良，最終影響到整體健康。（編輯：李淑華）1140324

#台北市立動物園
台北市立動物園高齡40歲的食火雞「東施」病況嚴重、預後不佳，為避免其繼續受苦，決定人道處置；24日初步病理解剖結果顯示其胰臟病變，可能是因此慢性營養吸收不良，最終影響到整體健康。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月24日
台北市立動物園高齡40歲的食火雞「東施」病況嚴重、預後不佳，為避免其繼續受苦，決定人道處置；24日初步病理解剖結果顯示其胰臟病變，可能是因此慢性營養吸收不良，最終影響到整體健康。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月24日
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