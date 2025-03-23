收信竟是竹節蟲卵 北市動物園籲棄養恐影響生態

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市立動物園近期收到一封裝著黑色顆粒的信件，細查發現竟是竹節蟲卵。動物園疾呼，請勿任意棄養外來種昆蟲，更不要把昆蟲及卵直接寄給任何人，避免造成生態危機。

台北市立動物園日前在臉書（Facebook）發文表示，昆蟲館最近收到一封裝著1包竹節蟲卵的詭異信件，基於在地生態健康，只能忍痛「善終處理」，但必須藉此機會呼籲大眾不要棄養。

動物園指出，如同動物一般，若昆蟲被隨意野放，可能會擾亂當地生態、影響原生物種生存，導致出現難以控制的入侵種，或是造成農業損害、傳播疾病等。

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若不想繼續飼養，動物園建議，可以聯繫原購買店家詢問處理方式，或尋找其他有經驗的飼主領養，也可以利用烤箱烤乾昆蟲及卵，千萬不要把昆蟲及卵直接寄到動物園。

至於園內竹節蟲的照養方式，動物園表示，昆蟲館有許多種竹節蟲，無論是外來種還是保育類，保育員都會將牠們網箱中清掃出的廢棄物用攝氏100度高溫烤過夜後再丟棄，避免將蟲卵誤認為糞便或蟲體夾雜在枯枝落葉中跑到野外，造成生態危機。（編輯：戴光育）1140323