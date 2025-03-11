侏儒河馬Thabo去世 北市動物園血液培養追感染源

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）去年11月才從新加坡來台的侏儒河馬Thabo去世，台北市立動物園今天表示，已採集Thabo的血液進行培養，以釐清感染源，並將整理所有資訊與新加坡討論，盼雙方持續合作。

台北市立動物園昨天表示，Thabo自2月份右腳側邊出現小傷口後，因為討厭藥味而挑食，身體狀況日漸虛弱，後續出現肌肉指數高、白血球高、血糖低及肝腎指數上升狀況，最終在昨天凌晨過世，初步解剖發現牠營養不良且有感染。

動物園動物組組長吳立信、獸醫室主任鄭秋虹及發言人曹先紹今天共同接受媒體聯訪，吳立信說明，發現Thabo有小傷口時，照養團隊便積極投藥及清創治療，所以一開始是有好轉的，直到後來發現Thabo的挑食行為日益嚴重。

吳立信指出，Thabo原本很喜歡吃蘋果，所以保育員會把藥塞在裡面，Thabo發現後就再也不吃蘋果，後來甚至會把所有食物都咬開，確認沒有藥才小吃幾口，保育員只好照三餐把食物排開，觀察牠的偏好，盡力補充營養。

至於Thabo的死因，鄭秋虹表示，最後一次採集Thabo的血液是9日，已將檢體送去血液培養，以釐清感染源，至少需要一週的時間才能得到結果。

不過，鄭秋虹說，從過去照養侏儒河馬及其他大動物的經驗推估，Thabo可能是對食物特別謹慎、吃得不好加上天氣變化劇烈等綜合因素，才讓牠對新環境的適應度不及其他個體。

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曹先紹表示，目前照養在台灣的侏儒河馬族群，面臨老化及親緣相近2大問題，急須引入新血緣，動物園因此與歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）及美洲動物園暨水族館協會（AZA）跨區域合作，從新加坡動物園調度Thabo來台。

他說，很遺憾Thabo尚未配對成功就去世，代表動物園在此物種的照養上還有很多精進空間，將整理所有過程及病理解剖詳細資料，與新加坡在經驗及專業上分享討論，希望持續鞏固與新加坡的合作關係。（編輯：龍柏安）1140311