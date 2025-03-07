加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
動物園
新聞專題
動物園1/300
首頁 / 地方

小懶猴從捷克抵台 北市動物園盼為瀕危動物盡責

2025/3/7 17:19（3/7 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市立動物園7日表示，來自捷克的小懶猴Chö順利抵台，將在1個月檢疫期後與園內的雄性個體共組家庭，盼增加小懶猴的域外族群數量及基因歧異度。（台北市立動物園提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年3月7日
台北市立動物園7日表示，來自捷克的小懶猴Chö順利抵台，將在1個月檢疫期後與園內的雄性個體共組家庭，盼增加小懶猴的域外族群數量及基因歧異度。（台北市立動物園提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北7日電）北市動物園表示，來自捷克的瀕危小懶猴「Chö」昨晚順利抵台，將在一個月檢疫期後與園內的雄性個體組成家庭，希望增加小懶猴的域外族群數量及基因歧異度。

北市動物園昨以新聞稿表示，在歐洲瀕危物種保育計畫小懶猴專家群Pygmy Slow Loris （Nycticebus pygmaeus） EAZA Ex-situ Programmes（EEP） 協調下，從捷克Ostrava Zoo（音譯：俄斯特拉發動物園）調度雌性小懶猴「Chö」來台。

動物園說，在經歷24小時的旅行後，「Chö」於昨天5日下午5時40分安全抵達，晚上入住動物園檢疫中心，將在為期一個月的檢疫之後，與動物園現有雄性個體組成新家庭，希望增加小懶猴的域外族群數量及基因歧異度，以盡動物園對瀕危動物保育的責任。

google news透過 Google News追蹤中央社

動物園表示，小懶猴是名列國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書的瀕危動物，原本分布於越南、寮國、柬埔寨東部等雨林、竹林以及常綠森林中，因為盜獵、非法貿易及棲息地喪失，導致小懶猴野外族群的數量仍不斷下降。

動物園指出，目前照養3隻公的小懶猴，展示場看到的是父子檔，「Chö」將在完成檢疫之後與另1隻雄性個體相處配對，依適應狀態再安排亮相時程。（編輯：張銘坤）1140307

#北市動物園
#動物園
#捷克
#越南
#國際自然保育聯盟
#寮國
動物園
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
捷運東環段出入口開發案 都審委員建議增設行李坡道
197
更多編輯台推薦新聞：