北市動物園侏儒河馬Thabo抵台不到4個月 疑營養不良加感染去世

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市立動物園去年11月自新加坡引進2歲的雄性侏儒河馬Thabo，並在今年1月起安排牠見客。園方今天證實，Thabo已在凌晨離世，初步解剖顯示是營養不良加上感染等原因導致。

台北市立動物園今天新聞稿表示，基於血緣交換考量，Thabo去年11月19日從新加坡動物園（Mandai Wildlife Group）來到台北。歷經1個月的檢疫期後入住非洲動物區，無論是食材挑選還是減敏訓練，保育員們都細心協助牠適應陌生環境，在謹慎評估後逐步讓牠從今年1月起嘗試見客。

動物園指出，保育員2月11日發現Thabo右腳側邊出現小傷口，開始投以口服藥，但牠總是害怕藥味拒絕食用，每天清創時也會不斷閃躲，後續身上仍出現多發腫包，只得持續密集清創。保育員為此絞盡腦汁，嘗試以不同食材搭配來補充營養。

但Thabo食慾持續不見起色，身體日漸虛弱，加上近月遇到北台灣數度起伏的特急冬季寒流與日夜溫差大，讓從小適應新加坡穩定溫暖氣候的Thabo在治療過程雪上加霜。

照顧團隊9日起成立24小時輪班的緊急加護小組，給予密切關注及醫療照顧，然而Thabo血液監控數值持續不佳，白血球高、肌肉指數高、血糖低，後續肝腎指數亦上升，遺憾今天凌晨4時多不治。經台大獸醫專業學院團隊初步解剖發現，Thabo營養不良且有感染狀況。

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動物園發言人曹先紹說，大動物照養不易，無法輕易打針、吊點滴甚至灌食，Thabo又特別膽小，只要是曾塞過藥食物，之後都會拒絕食用，讓照養團隊掏心掏肺到束手無策。

曹先紹表示，將持續追蹤Thabo感染原因，釐清環境是否存在對其他個體的風險，同時全面檢討照養過程如何更加精進。（編輯：孫承武）1140310