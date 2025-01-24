北市動物園：遊蕩犬貓威脅原生物種 勿任意餵食

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）石虎等台灣本土物種受遊蕩動物攻擊事件層出不窮，台北市立動物園為倡議「生命皆須適得其所」，以特展呈現伴侶動物流落野外後對環境的威脅，呼籲民眾勿棄養更勿任意餵食。

台北市立動物園今天舉行遊蕩動物議題特展開幕活動，盼讓民眾了解，犬貓不是野生動物，而是人類為滿足看家、狩獵、玩賞等不同目的，刻意馴化並繁殖出現的伴侶動物，讓伴侶動物遊蕩在外，不僅不符合牠們的動物福祉，更會威脅野生動物族群存續。

動物園說明，穿山甲、石虎、草鴞等台灣原生物種，近年來在野外受到遊蕩動物攻擊、傷害或侵擾的案例越來越多，此次特展結合研究團隊長年的科學觀測資料，說明遊蕩動物已是保育工作不得不嚴肅面對的課題。

動物園指出，在「寵新開始」展區，除闡述毛小孩的源起、飼主的責任，還會以實例凸顯寵物逸出的風險，讓民眾了解伴侶動物被棄養而流離失所，不僅喪失牠們原本在人類照養環境下應有的動物福利，更容易衍生出社會安全、環境衛生與疫病傳播的風險。

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特展同時規劃線上展區，除可到台北市立動物園教育中心現場觀看，「適得其所－翻轉系列－遊蕩動物議題特展」網頁詳細介紹常見原生種及外來種、科學研調資料、本土瀕危物種特徵及習性，並提供從生活中幫助犬貓及野生動物的方式，包含配合專案抓紮計畫、停用並檢舉獸鋏等。

動物園呼籲，生命皆須適得其所，人類對野生動物應勿驚勿擾，對伴侶動物也應不離不棄，透過不放養及棄養、不任意餵食遊蕩動物、以認養代替購買，共同守護牠們的福祉，維護本土生物多樣性永續。（編輯：方沛清）1140124