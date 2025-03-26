加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
動物園
新聞專題
動物園1/300
首頁 / 地方

巨型馬來長吻鱷「酷龍」搬家 北市動物園趁勢健檢

2025/3/26 12:06（3/26 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市立動物園25日安排馬來長吻鱷「酷龍」搬入熱帶雨林區全新完工的活動場，過程中趁勢替牠採血及量測體長、體重，發現牠的體重達到720公斤，創下春季最高紀錄。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月26日
台北市立動物園25日安排馬來長吻鱷「酷龍」搬入熱帶雨林區全新完工的活動場，過程中趁勢替牠採血及量測體長、體重，發現牠的體重達到720公斤，創下春季最高紀錄。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北26日電）將熱帶雨林區水池翻修後，台北市立動物園昨天讓馬來長吻鱷「酷龍」入住這個更寬敞的活動場，並趁牠在搬運箱籠裡時進行採血等基礎健檢，發現牠的體重達到720公斤新紀錄。

台北市立動物園透過新聞稿表示，不像其他哺乳類動物可以透過事前數個月的減敏訓練來熟悉過程，馬來長吻鱷搬家必須透過縝密的計畫，盡可能讓動物保持冷靜，好讓搬運順利且安全。

動物園指出，經過頻繁的分工討論及多次演練，昨天上午6時，30多名工作人員整裝齊聚在溫帶動物區的舊活動場前，先將搬運箱籠放入水池中，再將「酷龍」套上繩索，而「酷龍」在一開始短暫掙扎後，就很配合地游入箱籠中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

裝箱後，照養團隊把握難得機會，迅速替「酷龍」採血及量測體長、體重。動物園說明，鱷魚的體重會隨季節變化，在冬季達到1年巔峰，而「酷龍」目前的體重是720公斤，為春季最高紀錄。

動物園表示，「酷龍」新家是更寬敞的熱帶雨林區水池，近期天氣良好、水溫微暖，這時來拜訪就有機會看見這隻巨型鱷魚在水中擺尾游動模樣，不過牠生性喜歡安靜，千萬不要大聲喧嘩或試圖用任何物品打擾牠。（編輯：方沛清）1140326

#台北市立動物園
#動物園
#鱷魚
動物園
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北市動物園棕熊小喬罹癌 術後盼民眾集氣
17
更多編輯台推薦新聞：