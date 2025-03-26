巨型馬來長吻鱷「酷龍」搬家 北市動物園趁勢健檢

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）將熱帶雨林區水池翻修後，台北市立動物園昨天讓馬來長吻鱷「酷龍」入住這個更寬敞的活動場，並趁牠在搬運箱籠裡時進行採血等基礎健檢，發現牠的體重達到720公斤新紀錄。

台北市立動物園透過新聞稿表示，不像其他哺乳類動物可以透過事前數個月的減敏訓練來熟悉過程，馬來長吻鱷搬家必須透過縝密的計畫，盡可能讓動物保持冷靜，好讓搬運順利且安全。

動物園指出，經過頻繁的分工討論及多次演練，昨天上午6時，30多名工作人員整裝齊聚在溫帶動物區的舊活動場前，先將搬運箱籠放入水池中，再將「酷龍」套上繩索，而「酷龍」在一開始短暫掙扎後，就很配合地游入箱籠中。

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裝箱後，照養團隊把握難得機會，迅速替「酷龍」採血及量測體長、體重。動物園說明，鱷魚的體重會隨季節變化，在冬季達到1年巔峰，而「酷龍」目前的體重是720公斤，為春季最高紀錄。

動物園表示，「酷龍」新家是更寬敞的熱帶雨林區水池，近期天氣良好、水溫微暖，這時來拜訪就有機會看見這隻巨型鱷魚在水中擺尾游動模樣，不過牠生性喜歡安靜，千萬不要大聲喧嘩或試圖用任何物品打擾牠。（編輯：方沛清）1140326