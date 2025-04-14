北市動物園馬來貘「莉姆路」 長大中、已達180公斤

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）去年7月誕生的馬來貘「莉姆路」即將滿9個月，台北市立動物園今天表示，牠的體重已達180公斤，且仍在長大中，以牠良好的食慾判斷，很快就會成為壯碩的帥貘。

台北市立動物園發布新聞稿說明，馬來貘被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危（EN）物種，牠們面臨最大的生存危機，是非法砍伐雨林、焚林開拓農地等人類活動帶來的棲地喪失與破碎化。

動物園指出，民眾在日常生活中透過簡單的友善環境行動，就能幫助守護馬來貘棲息地，包含選購永續棕櫚油產品、永續森林管理認證商品、自備餐具及環保杯、減少使用一次性用品、搭乘大眾交通運輸工具等。

動物園表示，園內熱帶雨林區與穿山甲館旁都照養著馬來貘，其中「莉姆路」與牠的媽媽「貘莉」母子檔現在還一起住在穿山甲館旁的水池。

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動物園指出，儘管「莉姆路」已經從全身布滿白色花紋的幼兒，長成毛色黑白分明、重達180公斤的帥哥，不過有時仍可以觀察到像是小朋友的行為，例如跟「貘莉」撒嬌、在活動場裡四處好奇探索，鼓勵民眾趁牠長大獨立之前，多把握機會觀察牠的成長。

動物園表示，為響應每年4月27日的「世界貘日」（World Tapir Day），園內明天起至30日將準備小禮物，提供給通過熱帶雨林區「貘契考驗」的遊客，邀請大家一起認識馬來貘。（編輯：方沛清）1140414