加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
動物園
新聞專題
動物園1/300
首頁 / 生活

北市動物園年度檢修 6/18起休園10天別撲空

2025/6/6 11:24（6/6 11:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市立動物園6日表示，6月18日至27日將安排為期10天的年度檢修作業，檢修包含國王企鵝活動場的止滑設施更新等，因此不對外開放參觀，提醒民眾別撲空了。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年6月6日
台北市立動物園6日表示，6月18日至27日將安排為期10天的年度檢修作業，檢修包含國王企鵝活動場的止滑設施更新等，因此不對外開放參觀，提醒民眾別撲空了。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市立動物園今天表示，18日至27日將安排為期10天的動物室內外活動環境的更新及維護、樹木防颱修剪、建物清洗等年度檢修作業，因此不對外開放參觀，提醒民眾別撲空。

台北市立動物園自民國108年起，固定在暑假前實施年度總體修繕作業，安排10天不對外開放，以提升工程效率並減少可能對動物造成干擾的時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

動物園今天透過新聞稿宣布，今年的年度檢修時間為18日至27日，在此期間將安排動物室內外活動環境補強及更新工程，包含國王企鵝活動場的止滑設施更新、丹頂鶴的新活動場布置，以及熱帶雨林區大長臂猿、穿山甲館金剛鸚鵡和巨嘴鳥的棲架更新等。

此外，還會清洗園內建物外觀、修繕遊客解說及休憩設施、參觀道路柏油銑鋪及木棧道維護、樹木防颱修剪及水溝清淤等，並安排人員教育訓練課程，以給予動物更好的照顧，同時加強服務品質，提升民眾遊園體驗。（編輯：謝雅竹）1140606

#台北市立動物園
動物園
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高雄柴山發現虛弱幼猴 緊急救援仍死亡
70
更多編輯台推薦新聞：