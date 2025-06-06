北市動物園年度檢修 6/18起休園10天別撲空

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市立動物園今天表示，18日至27日將安排為期10天的動物室內外活動環境的更新及維護、樹木防颱修剪、建物清洗等年度檢修作業，因此不對外開放參觀，提醒民眾別撲空。

台北市立動物園自民國108年起，固定在暑假前實施年度總體修繕作業，安排10天不對外開放，以提升工程效率並減少可能對動物造成干擾的時間。

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動物園今天透過新聞稿宣布，今年的年度檢修時間為18日至27日，在此期間將安排動物室內外活動環境補強及更新工程，包含國王企鵝活動場的止滑設施更新、丹頂鶴的新活動場布置，以及熱帶雨林區大長臂猿、穿山甲館金剛鸚鵡和巨嘴鳥的棲架更新等。

此外，還會清洗園內建物外觀、修繕遊客解說及休憩設施、參觀道路柏油銑鋪及木棧道維護、樹木防颱修剪及水溝清淤等，並安排人員教育訓練課程，以給予動物更好的照顧，同時加強服務品質，提升民眾遊園體驗。（編輯：謝雅竹）1140606