高雄柴山發現虛弱幼猴 緊急救援仍死亡

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄山友昨天在柴山登山步道發現一隻全身被雨淋濕的幼小獼猴，看起來相當虛弱，立即通報市府救援。但高雄市農業局今天表示，幼猴經加強保溫仍不治死亡，正在鑑定死因。

一名山友昨天在柴山登山步道發現一隻幼小獼猴全身被雨淋濕，蜷縮在地一動不動，但仍有生命跡象，立即撥打1999通報救援。

山友表示，猴子體型相當幼小，他因擔心觸法不敢任意將獼猴帶走照顧，只能通報市府等待救援。救援人員趕到後，立即將幼猴用布包裹後放保溫箱帶回收容所照顧。

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動保團體指出，幼猴通常不會落單，研判可能是母猴意外死亡，或是小猴因受傷無法跟上群體而落單。

市府農業局今天表示，昨天晚間柴山登山步道救援的小獼猴，全身淋濕相當虛弱，經加強保溫仍不治死亡，目前已送往動物園協助鑑定死因。（編輯：林恕暉）1140605