NBA總冠軍賽G7雷霆103比91擊敗溜馬 奪更名後首冠
2025/6/23 10:49（6/23 11:43 更新）
（中央社奧克拉荷馬市22日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在主場以103比91擊敗印第安納溜馬，在7戰4勝制的系列賽以4比3勝出，奪下自2008年遷至奧克拉荷馬市以來的首冠。
賽前雷霆與溜馬各取得3勝3負，將系列賽逼入決戰第7戰，也是自2016年以來再一次NBA總冠軍賽打入G7。美聯社報導，這是NBA總冠軍賽史第20次的決死第7戰。主場球隊在前19場G7比賽戰績為15勝4敗。
雷霆奪下自2008年遷往奧克拉荷馬市以來首冠。雷霆前身西雅圖超音速（Seattle SuperSonics）曾於1979年奪冠。溜馬則無緣贏得隊史首座NBA總冠軍。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1140623
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