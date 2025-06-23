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不滿港府持續警愓軟對抗 民間現反彈

2025/6/23 12:36（6/23 13:07 更新）
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圖為香港特別行政區區旗和中國國旗。（路透社）
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（中央社記者張謙香港23日電）2019年「反送中」運動結束至今，港府高層官員不斷強調，要警愓社會上有人對香港或中國抱持「軟對抗」的心態，據報導，民間近日對此有反彈，有藝術界人士表示，政府這種心態「冤枉幾多無辜的人和作品」，認為港府「矯枉過正」。

明報今天在報導中表示，文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前受訪時聲稱，對相關活動的資助和場地的審批，將會更加嚴謹，以提防「軟對抗」，這番談話連日來掀起文藝界的討論。

據報導，著名劇作家莊梅岩昨天發文回應羅淑佩的談話時，用上了「冤枉幾多無辜的人和作品」等字句，又批評政府的口號「只縱容出一班欺壓藝術家的手下」，並惋惜香港從昔日潮流、文化、藝術豐盛的文明社會，「如今變得步步為營、矯枉過正」。

報導指出，莊梅岩質疑相關言論定義模糊，表示「犯法就犯法，懷疑犯法可以去檢控，去找『軟對抗』，就會變成擾民的整治行動」。

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她說，文體局的高、中、下層人員，每一層都將藝文界放在顯微鏡下審視，可能為討好上級，又或因為害怕犯錯，將任何蛛絲馬跡、任何人的投訴，統統納入「軟對抗」。

她表示，近年有太多製作及藝術家遭遇「看得見的取消和看不見的封殺」，期盼當局有「更英明的指引」。（編輯：朱建陵）1140623

#反送中
#香港
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