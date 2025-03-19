香港基本法23條滿週年 在台港人：跨境鎮壓增加

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（中央社記者李雅雯台北19日電）香港基本法23條三讀通過滿週年。在台港人表示，香港言論自由緊縮，造成寒蟬效應、自我審查環境；北京跨境鎮壓手段增多，海外港人也蒙受心理威脅，呼籲國際社會共同譴責。

在台港人團體香港邊城青年與多個民團19日上午在立法院中興大樓召開「香港基本法23條實施將滿一年記者會」。香港基本法23條去年3月19日由香港立法會三讀通過、去年3月23日刊憲正式實施。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，香港基本法23條實施即將滿週年，可觀察到中國跨境鎮壓型態愈來愈多，召開記者會主要訴求有3個，包括反對香港國安惡法、聲援香港政治犯、拒絕中國跨境鎮壓。

馮詔天提到，中國跨境鎮壓採取直接方式，尤其是找海外港人身邊親友下手，例如有些海外活動參與者會擔心造成在港親友壓力，或者可能導致親友被官方關切，這正是中共目的，讓人感到害怕、自我審查，失去勇氣去發聲、去爭取。

在台港人湯偉雄（別名：赴湯）提到，身邊例子顯示香港政府持續以國安名義侵害自由。他說，一名從事創作朋友經常在社群發表對於社會動態看法，結果竟在信箱收到威嚇意味濃厚信件，裡面全是個人資料，很難不去聯想與政府打壓有關。

湯偉雄再舉例，年初在一名在港好友社群頁面留言，對方竟然接到香港政府關切電話問「你們是什麼關係」、「為什麼會在你的社群留言」。「這是對我的境外打壓、跨境鎮壓」，他說，單純交流竟被如此打壓，這也將使其盡量減少聯繫，避免造成對方困擾。

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湯偉雄批評，香港原為法治地方，國安惡法使香港成為「境內一個省」，不再是過往法治年代，國安惡法目的是讓人自我審查、不再發聲。希望台灣政府在不影響國安情況下，多給追求自由的香港人一些空間；也盼國際社會發聲，施壓港府撤除惡法，不要製造更多受害人。

銅鑼灣書店店長林榮基表示，過往香港基本法給港人安居樂業，使得香港繁榮穩定；在港區國安法、香港基本法23條實施後，中國人治環境拓印到香港社會，國安惡法成為政府「口袋罪名」，目的是鞏固中共統治權，「所謂的香港有法治當然是在開玩笑了」。（編輯：吳柏緯）1140319