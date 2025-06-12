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反送中6週年在台港人遊行 呼籲台灣正視中國威脅

2025/6/12 22:42（6/12 22:53 更新）
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「612行動－長夜未歇，暮光不滅」在台港人遊行12日晚間舉行，隊伍從台北西門町出發，步行至自由廣場，參與者在街頭高舉字牌並喊口號，呼籲正視中共威脅與持續關注香港情勢。中央社記者鄭清元攝　114年6月12日
「612行動－長夜未歇，暮光不滅」在台港人遊行12日晚間舉行，隊伍從台北西門町出發，步行至自由廣場，參與者在街頭高舉字牌並喊口號，呼籲正視中共威脅與持續關注香港情勢。中央社記者鄭清元攝　114年6月12日
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（中央社記者吳柏緯台北12日電）香港反送中運動已屆滿6週年，今天晚間香港邊城青年與聲援團體、民眾在台北發起遊行，超過百人參加，從西門町步行至自由廣場。在台港人呼籲關注香港局勢，也提醒台灣民眾正視中國威脅。

反送中運動全名為「反對逃犯條例修訂草案運動」，是香港於2019年3月開始，並從6月9日起發生一系列大規模遊行與抗爭的社會運動，其後諸多民眾被捕，不少民主派人士也被定罪。

今年的遊行定名為「612行動—長夜未歇，暮光不滅」，香港邊城青年表示，希望台灣大眾能持續關注香港情勢，從香港經驗正視中國威脅。同時也希望大眾能夠看見「香港人」的存在，聽見「香港人」的聲音。

香港邊城青年秘書長馮詔天受訪時表示，在2003年的時候，香港人藉由七一大遊行把「香港基本法」23條擋了下來，因此大家都相信香港的政府是會聆聽民意的政府。然而在2019年的時候，無論是100萬人或200萬人上街，政府都無動於衷。

他說，過去很多香港人認為透過和平非暴力遊行等方式，可以讓政府聽到民眾的訴求。然而，經過這樣的變化，香港人意識到了，政府不單單是不聆聽民眾的意見，甚至會用警察暴力對待一般民眾，「那時候很多香港人終於知道，香港的未來應該由香港人自己決定」。

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在反送中運動6週年之際再次走上台北街頭，馮詔天表示，盼藉由這樣的活動，讓生活在台灣這個民主自由國家的民眾，不要忘記在香港發生的事情。同時也感謝台灣能夠有空間，讓在台灣的港人能把香港的聲音與曾經發生的事情，傳遞出去讓更多人知道。

馮詔天也呼籲台灣民眾，要正視中國威脅，中國的野心是不會停止的，香港是中國的上一個目標，而如今香港已經大部分被中國控制了。最近可以看到，中國很多的談話都是針對台灣，「很明顯，台灣就是中國的下一個目標」。希望台灣民眾能記得香港的經驗，並從中了解中國，不要讓中國得手。（編輯：楊昇儒）1140612

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香港邊城青年等團體與多名在台港人12日晚間在台北西門町舉行「612行動－長夜未歇，暮光不滅」遊行，參與者舉起螢光字牌，呼籲眾人持續關注香港情勢、保障港人生活、正視中共威脅。中央社記者鄭清元攝　114年6月12日
香港邊城青年等團體與多名在台港人12日晚間在台北西門町舉行「612行動－長夜未歇，暮光不滅」遊行，參與者舉起螢光字牌，呼籲眾人持續關注香港情勢、保障港人生活、正視中共威脅。中央社記者鄭清元攝　114年6月12日
香港邊城青年等團體與多名在台港人12日晚間舉行「612行動－長夜未歇，暮光不滅」遊行，隊伍從台北西門町出發，參與者在行前為逝去的爭取獨立運動者們默哀1分鐘。中央社記者鄭清元攝　114年6月12日
香港邊城青年等團體與多名在台港人12日晚間舉行「612行動－長夜未歇，暮光不滅」遊行，隊伍從台北西門町出發，參與者在行前為逝去的爭取獨立運動者們默哀1分鐘。中央社記者鄭清元攝　114年6月12日
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