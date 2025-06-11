香港反送中運動6週年 賴清德：民主自由才能保障人權

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（中央社記者葉素萍台北11日電）香港「反送中運動」已滿6週年，兼任民進黨主席的總統賴清德說，港人為追求民主、人權遭到打壓的情況，提醒大家，唯有民主自由才能保障人權。真正獨裁的樣貌，是不容任何的異音存在；若想維持台灣民主自由的日常，必須靠團結一心守護。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話表示，這週是香港「反送中運動」的6週年，6年前，熱愛自由民主的港人們，為爭取獨立的法治與承諾過的民主，走向街頭，卻遭受殘酷的打壓。

賴清德說，身處台灣的人們，經歷過威權統治，深知走上街頭爭取民主自由，是需要勇氣，尤其是面對中國強權威迫更能感同身受。

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他說，正在獄中服刑的香港民運領袖黃之鋒6日再次遭到香港警方以違反「香港國安法」為由拘捕，若被判有罪，恐將面臨終身監禁。港人為追求民主，人權遭到打壓的情況，提醒著大家，唯有民主自由才能保障人權，真正獨裁的樣貌，是不容任何的異音存在。

他說，當前威權主義的擴張，持續對全球的民主自由造成挑戰，不論是軍事挑釁、灰色地帶侵擾或長臂管轄壓迫、認知作戰，對特定人士的攻擊等，危及大家珍惜的生活方式，若想維持台灣民主自由的日常，必須靠大家團結一心守護。（編輯：萬淑彰）1140611