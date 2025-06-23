共享資源、培訓健康指導員 文大攜北市聯醫育才

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（中央社記者許秩維台北23日電）因應高齡化社會，文化大學將和北市聯醫合作，導入藝術療癒、AI健康應用等資源到社區，並推動教學資源共享、培訓運動健康指導員，培養具專業能力的健康照護人才。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，為回應高齡化社會的挑戰，文化大學前往台北市立聯合醫院進行跨域合作會議，針對未來青年學子的培訓、教學資源整合及社區健康營造等議題進行交流。

文化大學校長王子奇表示，台灣已進入超高齡社會，「預防醫學」與「在地健康照護」成為當前的關鍵方向；文化大學積極發展運動科學、藝術療癒、AI健康應用等領域，未來將攜手北市聯醫將資源導入社區，建構「檢測－處方－追蹤－數據回饋」的智慧健康支持系統，協助長者延緩身體退化、提升自理能力。

台北市立聯合醫院總院長王智弘提到，聯合醫院與市民生活緊密結合，除了提供醫療照護，更深入社區推動全人健康照護；近年來聯醫積極推動失智長者參與藝術活動，已有良好成效，未來將結合文化大學在文創與藝術教育的長期深耕，讓藝術參與成為高齡照護的重要支柱。

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王智弘指出，期望透過文化大學AI智慧健康應用技術，共同推動社區健康營造計畫，以「運動保健，少用健保」為核心理念，落實高齡健康篩檢、衛教推廣、運動處方應用與身體功能訓練等行動方案；雙方也將培訓「運動健康指導員」，鼓勵學生投入健康志工行列。

為培育健康照護相關人才，文大提到，透過此次與北市聯醫合作，學生將獲得更多實地觀察與臨床實習機會；雙方也將共享教學資源，由北市聯醫遴選臨床經驗豐富的醫護人員至文大授課，縮短理論與實務的距離。（編輯：張銘坤）1140623