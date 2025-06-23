未經國會批准空襲伊朗 民主黨議員質疑川普違憲

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普未經國會授權便對伊朗發動空襲，引發民主黨人強烈不滿，痛批川普違反憲法，並要求對限制總統發動戰爭權力的決議案進行投票。

法新社報導，參、眾兩院的民主黨議員皆主張，美國情報並未顯示伊朗構成迫在眉睫的威脅，因此不足以合理化川普單方面的軍事行動。

參院民主黨黨鞭杜賓（Dick Durbin）在聲明中說：「川普總統轟炸伊朗的行動，使美國瀕臨中東地區更大規模戰爭的邊緣，卻未依憲法要求獲得國會批准。」

民主黨內部出現分歧，有些人要求就戰爭權力決議案進行表決，以限制川普進一步動武的權力，也有一部分人主張，這些空襲行動構成了彈劾川普的理由。

主張彈劾的包括伊利諾州中間派議員卡斯頓（Sean Casten）與紐約州進步派議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），他們指控川普「衝動行事，冒然引發一場可能讓我們陷入數代的戰爭」。

參、眾兩院的民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）也說，川普此舉「大幅提升」美國捲入另一場中東戰爭的風險。

舒默說：「任何總統都不應被允許僅憑不確定的威脅與缺乏戰略的判斷，單方面將國家帶入一場可能影響深遠的戰爭。」

民主黨內雖也有外交政策鷹派人士，其中許多人承認伊朗擁有核武將構成威脅，但他們也譴責川普未與國會協商就採取軍事行動。

參院情報委員會主席華納（Mark Warner）說：「憲法明確規定，授權戰爭的權力屬於國會…美國人民不該只聽信含糊其辭的言論和單方面決定，因為這些舉動可能引發更大規模的戰爭。」

美軍空襲伊朗後，共和黨人幾乎一致讚揚川普攻擊伊朗3處核設施的決定，黨內幾無異議。

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不過肯塔基州保守派議員馬西（Thomas Massie）指責川普升高以色列與伊朗之間的衝突。

馬西說：「當兩個國家處於熱戰狀態，每天都在互轟，第三國加入轟炸，那就是戰爭行為。」他本月稍早提出一項跨黨派決議，要求任何軍事行動都必須得到國會批准。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140623