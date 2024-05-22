綠議員提設藐視議會規定 指蔣萬安答詢違議事規則

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北22日電）國會職權修法引討論，民進黨北市議員提修正議會組織自治條例，設藐視議會規定，並指議事規則要求市長不能反質詢或拒答覆，認為市長蔣萬安已違規。蔣萬安說，議員詢問才回答。

台北市議會今天下午召開市政總質詢及答覆，蔣萬安率市府官員列席備詢。民進黨議員林延鳳質詢，國會職權相關修法，藍白立委以優勢席次強行通過禁止藐視國會草案，詢問列席台北市府官員是否支持設藐視議會規定。

林延鳳說，經閉眼舉手投票後發現，許多市府官員支持藐視國會修正草案，不支持設藐視議會規定，並問蔣萬安有關台灣民眾黨立委黃國昌相關報導看法。蔣萬安回應沒評論。

林延鳳表示，若北市議會遵循中央設置相關規定，蔣萬安未正面回應此議題就是不陳述，議員可認為是藐視議會開罰。蔣萬安答詢，若議員支持藐視議會就應支持國會改革，且議會目前沒類似規定。

林延鳳說，蔣萬安行為就是反質詢。引發蔣萬安大聲回應並提及若議會有規定就會尊重議會，但議員支持設藐視議會規定就應支持藐視國會規定，立場才會一致。

林延鳳指出，希望台北市政府盡快提出藐視議會自治條例。蔣萬安答詢，先由議員提出，且黃國昌議題屬個人事務與市政議題無關。

林延鳳說，從蔣萬安答詢可看出藐視國會草案有很大爭議，只要被質詢對象不答覆或不提供資料，經立法院會決議就可連續開罰。

她表示，若類似法規適用台北市府，恐讓官員被迫不敢講真話噤聲，蔣萬安提到支持國會改革卻未以身作則，相關資料未提供給北市議員，呼籲蔣萬安不要只為黨意、不顧民意。蔣萬安答詢說，依法都有提供資料。

民進黨議員趙怡翔質詢，蔣萬安剛答覆林延鳳質詢有誤，其實台北市議會議事規則有要求針對議員質詢，市長不能拒絕答覆和反質詢。蔣萬安回應，是因議員詢問才回答，並未主動針對相關法案表達意見。

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趙怡翔說，以蔣萬安剛答詢時搶答態度，就是違反議事規則，若設藐視議會法規通過，蔣萬安已違規，且蔣萬安剛提到鼓勵且支持國會職權修法，是否同樣支持完成藐視議會法案。

蔣萬安多次答詢僅回答「尊重議會」，趙怡翔表示，蔣萬安的回應就是藐視議會，就可看出國會職權修法就是有失衡狀況，蔣萬安雖有國民黨籍義務，但身為台北市首長，應在行政與立法間取得平衡。（編輯：李錫璋）1130522