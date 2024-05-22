議員詢問國會職權修法態度 蔣萬安：支持改革

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北22日電）針對立法院國會職權修法爆發衝突，台北市議員王孝維要求台北市長蔣萬安表態，蔣表示「支持」，引起民進黨議員的不滿。

台北市議會下午進行市政總質詢，民進黨市議員王孝維質詢問，針對立法院國會職權修法一事，是否支持立法院國民黨團所提案的聽證權、藐視國會罪及調查權等。

蔣萬安答詢表示，自己支持國會改革法案，以前擔任立委時，就曾討論過國會調查聽證權、藐視國會罪和請總統進行國情報告等內容，不只國民黨曾討論過，民進黨立委也有提案。

王孝維隨即說，這是擴權到個人、公司和民團，法條上寫得清清楚楚，以後立法院若要求台北市長去報告，蔣萬安是否會去立法院備詢，認為和地方自治法有所抵觸，此事非同小可，擔任市長要慎重考慮、不要助紂為虐。

蔣萬安表示，若立法院最後審議法案內容有需要，依法辦理和尊重。

王孝維認為，面對藐視國會、立法院擴權等事項，蔣萬安身為國民黨少主應該要很清楚和慎重，應向黨內說明，相關法案該要經過大家互相討論過，這代表民意，不能逕付二讀、三讀，卻都不討論。

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蔣萬安說，自己擔任過兩任立委，過去8年都在立法院，很多重要法案的相關處理，有些直接將總預算拉出委員會並逕付二、三讀，都未在委員會進行實質討論，並舉勞基法、一例一休修法為例，他當時在衛環委員會實際參與整個審查過程，未實質討論和辦公聽會，且當時召委為民進黨立委，認為不應雙重標準，且這次審議委員會有召開專案報告、協商和進行公聽會。

蔣萬安表示，目前法案還在審議且仍需表決，各黨派所提法條內容仍有一定的調查範圍和對象，主要還是行使職權的公務員為主，若立法院行使調查或聽證權力，也只會針對這些調查範圍的對象，相信立法院會有一個限度範圍。（編輯：張銘坤）1130522