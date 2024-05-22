受監護處分人竄逃北市 張榮興：出動近60警追查

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北22日電）台北市議員王孝維今天指出，針對受監護處分人脫逃至北市和中捷砍人事件，要求警方加強作為；台北市警察局長、準警政署長張榮興說，已出動近60名警力密切追查。

台北市長蔣萬安今天列席台北市議會進行市政總質詢。民進黨市議員王孝維質詢表示，首先恭喜張榮興升警政署長，這是受蔣萬安和中央的肯定，期許未來要好好做。

隨即話鋒一轉，王孝維提到，台中捷運昨天發生砍人案，為避免模仿和蝴蝶效應，要求台北捷運應加派警力至每個車廂巡邏，以保障市民安全和讓市民安心。

王孝維說，這個事件讓大家擔心和頭痛，防不勝防，但仍不能讓效應擴大。

張榮興應允，並說這是全國治安的事情。

市警局捷運警察隊也透過新聞稿說明，已加強相關策進作為，包括加強捷運系統車站及車廂巡守，提升見警率；加強北捷與警方通報連絡；車站保全及捷警改以車廂巡邏勤務爲主，以提升見警率，即時遏止不法；不定時辦理車廂持刀械模擬演練。

捷運警察隊說，宣導及教育民眾維安資訊，善用隨身攜帶物品防禦，並按壓對講機通報司機員、打110報警；勤務出勤注意裝備齊全，並了解相關應勤裝備（像是鋼叉、臂盾、防割手套等）置放地點，並攜往處理；勤指中心接獲相關報案應迅速派遣線上人員前往查處，並清楚通報現場狀況，讓員警掌握及了解，處理案件時注意相關安全。

王孝維隨即還問到，因殺人未遂判刑確定受監護處分的簡姓男子到底找到沒，現在整個大台北地區狀況如何，不要讓這個不定時炸彈到處趴趴走，一定要盡快破案。

張榮興答詢說，已經有掌握方向，昨天才獲知簡男19日曾搭車到北市松山區，目前最新狀況已追蹤其到萬華區行蹤，並出動約50至60名警力追查，同步也和基隆市和新北市警局保持聯繫。

蔣萬安表示，此案是在昨天下午接獲通報才知此事，隨即馬上調閱監視器畫面追查，並掌握其最新行蹤，教育局也即刻啟動校園關閉相關機制，相信警方會以最快速度將簡男追緝到案。（編輯：張銘坤）1130522