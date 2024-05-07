北市議會專案小組擬約詢 柯文哲反批只是在作秀

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（中央社記者陳俊華台北7日電）台北市議會就北士科、京華城案組專案小組，擬約詢前台北市長柯文哲。柯文哲今天說，把相關公文、錄音檔都公開，有問題他可以回答，議員只是在蹭聲量，動不動把人家叫去，只是在作秀。

北檢以他字案偵辦北士科、京華城案，並將前柯文哲列被告。前台北市長郝龍斌今天接受廣播專訪時表示，他誠心希望柯文哲能全身而退，建議柯文哲勇敢面對所有質疑。

民眾黨主席柯文哲上午參與台灣民眾黨立法院黨團會議，會後受訪表示，台智光的約都不是他簽的，當時他很想處理，可是約簽在那，台灣是法治國家，不能他覺得以後會出問題就取消掉。

媒體追問，母約中就有設定，如果違法可以解約。柯文哲說，「那很好啊，現在就違法了，叫（台北市長）蔣萬安趕快去解約」，當時他還找不到理由可以處理，沒有犯罪事實，現在如果有確切事實，蔣萬安就趕快去解約。

至於台北市議會組成專案小組調查北士科設定地上權案、京華城改建案爭議，擬訪談柯文哲。柯文哲說，他們每天都講3大案，搞到最後只有2個案子組成調查小組，這不是很奇怪，只是「圍魏救趙」。

柯文哲表示，他的態度從頭到尾都一樣，只要把相關公文、錄音檔上網公開，哪個地方有問題標出來，他可以再回答，且每個檔案都一千多頁，不相信他們會讀完。很多議員是要搏名聲、蹭聲量；他建議議員「要好好做功課」，動不動把人家叫去，只是在作秀。

另外，國民黨籍台北市議員鍾小平指控，魚果市場「減項發包」是在圖利中華工程董事長沈慶京。柯文哲說，這很奇怪，「怎麼每個人都懷疑我在圖利國民黨中常委？」

柯文哲表示，疫情期間從2020年到2022年營造物價上漲20%，當時很多物價都需要調整，原編預算蓋不完，當年如果沒有追加預算，估計現在會出現法律糾紛，因為錢不夠。（編輯：郭無患）1130507