名嘴指元大對北士科沒興趣 民眾黨：公務員不會造假

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（中央社記者郭建伸台北11日電）前台北市長柯文哲近日深陷北士科爭議，政治評論員李正皓今天公布3封台北市政府與元大人壽的關鍵信件，指信件證實元大人壽從頭到尾對北士科地上權沒有興趣，這3封信件對柯文哲來說是一刀斃命的證據。

民眾黨發言人吳怡萱回應，過去曾經與會的官員，日前在台北市議會備詢時都清楚表明，元大人壽當天在下午2時準時出席，討論北士科招商事宜，相信公務員不會造假，任何爆料疑慮，影響公務員聲譽，現任的蔣市府應該出面捍衛公務員清白。

李正皓今天透過臉書公布三封台北市政府與元大人壽的關鍵信件。他表示，這三封信件對柯文哲來說是一刀斃命的證據。

李正皓指出，這3封信件的內容是他從權威管道取得，對內容有百分之百把握，信件基本上證實元大人壽從頭到尾對北士科T17、T18、T19沒有興趣，台北市政府二度邀約元大人壽開會，元大人壽僅以「本公司不參與後續投標作業，故本次的訪談將不參加」一句話拒絕台北市政府的邀約。

李正皓也質疑，2020年12月16日由時任台北市副秘書林育鴻訪談元大人壽談論士北科的會議紀錄造假的可能性極高，將違反刑法中偽造、變造公文書刑責，恐處1年以上7年以下有期徒刑。

李正皓指出，林育鴻是英國諾桑比亞大學新堡商學院博士，從基層公務員做起，絕對不會扛這條罪，林育鴻會是推倒柯文哲的第一張骨牌。（編輯：林興盟）1130511