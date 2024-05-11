京華城爭議 黃國昌：百分百相信柯文哲清廉

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）前台北市長柯文哲深陷京華城、北士科案爭議，民眾黨立委黃國昌今天表示，作為市長的人每天要見的人太多，在經濟發展上交換意見非常正常，他對柯文哲的清廉百分百相信。

黃國昌上午在板橋區傳統市場發放母親節康乃馨，並接受媒體聯訪。媒體詢問是否參選新北市長，黃國昌說，目前距離下屆市長選舉時間還早，民眾黨現在要做的是扎根工作及選民服務。

至於國民黨對新北市長選舉的布局，他說，國民黨內也有許多資深優秀人才被提到，包括現任首長、立法委員等，大家能不分黨派一起推動市政，都是好事。

黃國昌說，政黨自然有競爭，但在競爭之餘也要相互合作，推動改革法案，也希望藍白在國會推動財政收支劃分法。

前台北市長柯文哲身陷京華城爭議，並被爆料與威京集團主席沈慶京多次會面、收陳情，台北市府政風處10日表示，廉政登錄查無資料。

黃國昌被問對此看法時強調，「柯文哲的清廉，我百分百信任」，他說，作為市長的人跟整個經濟發展上或NGO（非政府組織）發展交換意見，都是非常正常的事情。市長每天要見面的人太多，從認識柯到現在，幾乎每次見面就是吃便當，且吃非常快。

外傳總統蔡英文擬特赦前總統陳水扁，黃國昌說，特赦是嚴肅的憲政議題，不應該以放話、拔草測風向；總統蔡英文如果要特赦前總統陳水扁，應該負責任向社會說明總統行使特赦的權力、標準、理由、對象。

民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前封街集會，他說，希望集會發動第三波民主改革，能推動憲政改革，不分黨派爭取全民支持。尤其，監察院並未發揮打老虎功能。他不會預估參加集會的人數，希望各界支持者都能夠參與。

「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，11日展開第2階段連署。黃國昌說，謝國樑目前應該做的就是將市政穩紮穩打做好，爭取基隆市民的支持。（編輯：方沛清）1130511