北士科標案若限期未取得使照 北市：最高罰3000萬

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（中央社記者劉建邦台北18日電）北市產發局今天表示，北士科T17、T18設定地上權標案契約訂定，若新光人壽於民國116年2月14日未取得全部建物使用執照，依契約開罰每天新台幣10萬元，累進最高可罰3000萬元。

台北市議會財政建設委員會召開工作會報，北市府產業發展局等單位列席備詢。民進黨籍議員林延鳳質詢，針對北投士林科技園區T17、T18設定地上權標案，市府與業者簽契約明訂，得標業者在期限內須取得建物使用執照及開發，但現況土地仍未開工，市府應罰業者。

民進黨北市議員簡舒培質詢，同黨籍議員林延鳳和顏若芳上週召開有關北士科T17、T18設定地上權標案記者會後，市府負責局處就應研議並提出作為，且市長蔣萬安也提到將重新檢視契約及會議內容，有不法就送辦，但市府至今都無下文。

出席議會委員會的台北市產發局長陳俊安事後接受訪問時說，針對北士科T17、T18設定地上權標案契約，新光人壽必須在期限內取得全部建物使用執照，若未取得使照，可依契約，每天開罰10萬元，且能累加最高到3000萬元。

他說，依契約會要求業者限期改善，若屆期改善未完成，可終止契約，將重新檢視相關文件及會議紀錄後再向議員報告，且政風單位已索取相關資料，針對此案若有不法或爭議，一定依法辦理。

產發局日前發布新聞資料表示，北士科T17、T18設定地上權案採2階段開標，包含資格審查、開價格標，110年10月由新光人壽得標、11月完成簽約。

產發局指出，此案在111年2月完成地上權設定登記，去年3月、4月通過都審。依契約，新光人壽應完成設定地上權登記日起的5年內，也就是116年2月14日取得全部建物使用執照。（編輯：方沛清）1130418